Aeroporto di Capodichino, parcheggi con pubblicità illegali e abusi: arrivano i sequestri Indagine sui parcheggi abusivi della Polizia Locale di Casavatore, guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Sequestrati due manufatti, scoperte bandiere pubblicitarie abusive.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’aeroporto di Capodichino, immagine di repertorio (Foto:Fanpage.it)

Indagine delle forze dell'ordine sui parcheggi abusivi a ridosso dell'Aeroporto di Capodichino. Ieri è scattato il blitz della Polizia Locale di Casavatore, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che ha condotto personalmente le operazioni, nelle strade adiacenti allo scalo partenopeo. Scoperto un parcheggio che esponeva bandiere pubblicitarie non autorizzate e sequestrati anche due manufatti abusivi, una casa in legno ed un container, nello specifico, entrambi allacciati alle utenze. Sono in corso verifiche sui documenti del parcheggio per capire se sia in regola.

Capodichino, indagine della Polizia Locale sul business dei parcheggi abusivi

I caschi bianchi di Casavatore hanno effettuato controlli serrati sui parcheggi presenti sul territorio che, in alcuni casi, si sospetta possano operare in dispregio alle normative vigenti in materia. I servizi mirati tesi ad avere un controllo capillare del territorio hanno portato al controllo ed ispezione di una attività dedita al parcheggio di auto e trasporto di persone da e per l’Aereoporto di Capodichino ubicata al confine con il quartiere napoletano di Secondigliano, in prossimità del Rione Berlingieri, nell'area nord della città.

Dai primi accertamenti e verifica delle autorizzazioni è stata riscontrata la presenza di 2 manufatti abusivi e bandiere pubblicitarie installate prive dei titoli autorizzativi. I manufatti muniti di utenze sono stati posti sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed è stata elevata una sanzione di 450 euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la regolarità della SCIA presentata e della documentazione amministrativa prodotta. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

