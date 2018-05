Lui si trovava fuori per impegni di lavoro. Ladri sono entrati nella sua abitazione a Modena, mentre erano presenti moglie e figlio e hanno fatto razzia. Il colpo è avvenuto la notte scorsa nell’abitazione di Massimo Bottura. Il bottino è da definire. Sul posto è intervenuta la Polizia per il sopralluogo. I due malviventi – secondo quanto si legge sul Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena– sono entrati salendo sul balcone e forzando una finestra della camera da letto. Madre e figlio si sono accorti di quegli strani rumori provenire dalla quella zona di casa e hanno inizialmente pensato a qualche porta o finestra aperta dal vento e che stava sbattendo. È stato il figlio dello chef ad alzarsi per andare a controllare. Una volta aperto la porta della stanza da letto, è accaduto quello che nessuno vorrebbe mai accadesse, ovvero trovarsi faccia a faccia con un bandito. Con un ladro che stava ancora frugando negli armadi di nei comodini. Il malvivente a quel è punto è scappato, precipitandosi fuori dalla finestra della camera da letto dalla quale era entrato in precedenza.

Da definire il bottino che i malviventi sono riusciti a rubare. Si tratterebbe di gioielli e oggetti di valore. Sul posto si sono recati gli agenti e gli esperti della Scientifica. Al vaglio degli inquirenti vi sono ora le immagini delle telecamere: sia quelle puntate sull’abitazione che quelle attive nella zona. Si cercano indizi per risalire all’identità dei criminali. C’è da dire che non è la prima volta che Bottura finisce nel mirino di delinquenti. Nel maggio del 2014, infatti, la stessa casa era stata svaligiata mentre la famiglia dello chef era a Istanbul per l’inaugurazione di un locale. E nel marzo dello scorso anno, era finito nel mirino dei malviventi il ristorante la ‘Francescana’ in via Stella.