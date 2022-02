Vento forte a Milano, si stacca parte del tetto della stazione Centrale Il forte vento che sta soffiando oggi a Milano ha divelto parte del tetto della stazione Centrale. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per tetti divelti e alberi caduti.

A cura di Francesco Loiacono

Il forte vento che sta soffiando nella mattinata di oggi a Milano sta causando diversi danni e disagi in città. Una parte della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccata. I tecnici stanno al momento verificando l'entità del danno: nel frattempo sono stati allestiti degli specifici percorsi per consentire ai passeggeri di entrare e uscire dalla stazione in sicurezza: stando a quanto apprende Fanpage.it, i percorsi evitano di passare nell'area interessata dall'intervento dei tecnici. Sono stati inoltre chiusi un po' di ingressi. Potrebbero anche verificarsi dei ritardi alla circolazione.

Fonte: Andrea Emanuele Cappelli

Sempre nei pressi della stazione Centrale, il vento ha causato danni anche al Pirellone, il grattacielo sede del Consiglio regionale della Lombardia. Le forti raffiche hanno infatti sradicato le bandiere dell'Italia, della Lombardia e dell'Unione europea poste sopra l'ingresso dell'edificio in via Filzi, che è stato transennato. In tutta la città e nell'hinterland sono molteplici gli interventi dei vigili del fuoco per pezzi di tetti divelti, come in via Martinelli, o per alberi caduti. Una grossa pianta ha schiacciato un'auto in via Silva, ma fortunatamente all'interno della vettura non c'era nessuno. Anche in piazza Prealpi è caduto un albero in strada mentre in via Varesina si è staccata una lastra di marmo da una finestra ed è caduta sul marcipiedi. Paura anche a Segrate, dove il tetto dell'asilo in via Prima Strada è stato divelto dal vento e i bambini all'interno sono stati fatti evacuare. A Settala l'evento più grave dal punto di vista dei feriti: un anziano di 76 anni è rimasto schiacciato da un albero durante alcune operazioni di potatura ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Ci sono stati altri due feriti, un uomo e una donna, e anche in questo caso sono stati colpiti da un albero.

Danni anche al Castello Sforzesco

Il vento ha causato danni anche al Castello Sforzesco. Le raffiche hanno divelto alcune delle tegole poste a copertura del tetto dei camminamenti e hanno sradicato il parafulmine posto sulla cima della Torre del Filarete.

A Milano chiusi i parchi pubblici

A seguito del forte vento, con raffiche fino a 90 chilometri orari, il Comune di Milano ha chiuso gli accessi a tutti i parchi pubblici e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata. In una nota Palazzo Marino ha raccomandato di evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, di evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. Il Comune, che ha attivato il Coc (Centro operativo comunale), ha poi invitato i condomini privati a informare gli inquilini per evitare cadute di materiali dai balconi.

(articolo in aggiornamento)