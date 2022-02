Vento forte a Milano, lamiera si stacca da un palazzo e rimane in bilico: intervengono i pompieri Prosegue l’allerta meteo per vento forte in buona parte della Lombardia. A Milano le forti raffiche hanno causato il distaccamento di un grosso pezzo di lamiera metallica da un palazzo: per metterlo in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Francesco Loiacono

Il pezzo di lamiera pericolante

Era atteso vento forte in giornata a Milano e in effetti così è stato, non senza qualche inconveniente per i cittadini e soprattutto per i vigili del fuoco, chiamati ad effettuare diversi interventi a causa delle raffiche. Dalle 21 di ieri sera e fino alle 14 di oggi era in vigore un'allerta meteo arancione – poi passata a codice giallo – proprio per vento forte nel capoluogo lombardo. Fortunatamente non si segnalano finora feriti, ma tra gli interventi dei vigili del fuoco è da segnalare quello effettuato questa mattina nel complesso del "Social village" in via Pasolini in zona Cascina Merlata, l'ex area Expo.

Un pezzo di lamiera lungo alcuni metri si è parzialmente distaccato dal balcone di una delle torri che compongono il village rimanendo pericolosamente in bilico. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con un'autopompa e un'autoscala mettendo in sicurezza la zona ed evitando che la lamiera pericolante potesse cadere al suolo.

A Lecco chiusi per vento forte i parchi comunali e la funivia per i Piani d'Erna

Dalla sala operativa dei vigili del fuoco segnalano a Fanpage.it che sono stati diversi gli interventi effettuati in giornata a Milano a causa del forte vento: non si segnalano comunque particolari situazioni di rischio per i cittadini. Anche altrove in Lombardia i cittadini sono alle prese con le forti raffiche di vento di questi giorni: a Lecco la funivia che conduce ai Piani d'Erna rimarrà chiusa per tutta la giornata, così come i parchi comunali che sono stati chiusi in mattinata e resteranno inaccessibili anche per tutta la giornata di domani, mercoledì 2 febbraio.

Vento forte su tutta la Lombardia: prosegue l'allerta meteo

Anche la giornata di domani, mercoledì 2 febbraio, sarà caratterizzata da una nuova intensificazione dei venti, con raffiche attorno a 50-60 chilometri orari sulle zone di pianura, in particolare sulla faascia Pedemontana, e ancora più forti in quota. Resta in vigore un'allerta meteo arancione per vento forte in Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica e sul Lario, mentre sulle Prealpi Orientali e Varesine, sulle Orobie bergamasche e sul Nodo idraulico di Milano l'allerta meteo è di codice giallo.