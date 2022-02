Forte vento a Milano, 76enne schiacciato da un albero: ricoverato in gravi condizioni Si registrano i primi feriti causati dal forte vento che sta interessando Milano e l’hinterland in queste ore: un uomo di 76 anni è stato schiacciato da un albero durante alcune operazioni di potatura. È stato trasferito in ospedale in codice rosso con diverse fratture.

A cura di Ilaria Quattrone

Il forte vento di oggi, lunedì 7 febbraio, a Milano ha causato il ferimento di alcune persone. In particolare, un uomo di 76 anni ha riportato gravi ferite e traumi perché schiacciato da un albero durante alcune operazioni di potatura. Il 76enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto, oltre gli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'uomo ha riportato diverse fratture su tutto il corpo

Sulla base di quanto riportato in una nota stampa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), l'intervento è avvenuto alle 10.37 a Settala, nell'hinterland di Milano. Nella strada Cascina Baialupa è stato soccorso un uomo, il cui infortunio è avvenuto proprio mentre imperversava il forte vento. L'albero, che gli è caduto addosso, gli ha causata un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma alla gamba con una frattura del piede. Sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di due automediche e un'ambulanza: i vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dell'albero.

Altri due feriti a Rho

L'azienda regionale ha segnalato poi altri due feriti: anche in piazza della Libertà a Rho, altro comune dell'hinterland, un uomo e una donna sono state colpite da un albero caduto per il forte vento. L'uomo, un 64enne, ha riportato un trauma da schiacciamento all'addome, all'arto inferiore e alla spalla ed è stato trasferito in codice rosso al Niguarda. La donna, una 66enne, ha riportato un trauma alla schiena e al ginocchio ed è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Rho.

Gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio

Sono centinaia gli interventi che stanno impegnando i vigili del fuoco: si è staccato un pezzo di tetto della Stazione Centrale, il tetto di un asilo nido a Segrate è stato divelto costringendo all'evacuazione dei presenti, si è staccata l'antenna parafulmine del Castello Sforzesco e molti rami di alberi sono caduti su binari creando disagi alla circolazione. Potrebbero inoltre esserci molti più feriti. Da questa mattina è attivata un'allerta meteo arancione che durerà fino alle 21 di oggi.