Allerta meteo arancione a Milano: raffiche di vento fino a 110 chilometri orari A Milano e in altre zone della Lombardia è scattata, dalla mattinata di oggi, l’allerta arancione per forti raffiche di vento.

A cura di Redazione Meteo

Scatta l'allerta meteo arancione a Milano e in gran parte della Lombardia: sono infatti previste forti raffiche di vento che potrebbero arrivare fino a 110 chilometri orari. Queste saranno conseguenza di una rapida intensificazione delle correnti settentrionali a causa dell'ingresso di un fronte freddo che transiterà da Nord a Sud. L'allerta meteo è scattata per alcune zone questa mattina alle 6 e durerà almeno fino alle 21.

Raffiche di vento fino a 110 chilometri orari

Stando a quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile regionale potrebbero esserci forti raffiche di vento e spesso con fenomeni di foehn: questi andranno dalle zone alpine e fino alla pianura centro occidentale. I venti sui settori occidentali toccheranno i 90 chilometri orari, localmente potrebbero arrivare anche a 110 chilometri orari. Per questo motivo, la Protezione civile regionale raccomanda agli enti locali la massima attenzione e di monitorare continuamente zone e situazioni a rischio.

In quali zone scatterà l'allerta arancione e gialla

In alcune zone della Lombardia, l'allerta è già iniziata a mezzanotte. In arancione, quindi rischio moderato, sono: Valchiavenna, Media e Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali. Allerta gialla, sempre da mezzanotte, per Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Dalle sei di questa mattina, l'allerta arancione è scattata per il Nodo Idraulico di Milano e la Pianura Centrale. In allerta gialla da stamattina invece le zone della Bassa Pianura Occidentale, della Bassa Pianura Centro Occidentale e dell'Appennino Pavese.