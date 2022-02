Allerta meteo gialla a Milano per vento forte: primi interventi dei vigili del fuoco Si sono registrati i primi interventi dei vigili del fuoco, in provincia di Milano, a causa del forte vento registrato nelle ultime ore. È infatti in corso l’allerta gialla.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ancora vento forte a Milano dove dalle 9 di oggi, venerdì 25 febbraio, e fino alla mezzanotte è stata diramata l'allerta gialla. Nel primo pomeriggio si sono registrati i primi interventi dei vigili del fuoco, ma fortunatamente non si sono registrati gravi danni. In particolare modo, i pompieri hanno lavorato in alcune zone dell'hinterland. Secondo quanto riportato nella nota della Protezione civile di Regione, il progressivo rinforzo di vento da Nord sta interessando i settori alpini e prealpini. Da oggi pomeriggio sono poi in estensione sulla Pianura Occidentale. In particolare modo si registrano raffiche fino a 30-40 chilometri orari, ma che possono arrivare fino a 60 chilometri orari.

L'allerta gialla nel resto della Lombardia

L’allerta meteo gialla per vento forte è stata diramata anche in altre zone della Lombardia: durerà fino alle 21 di domani, sabato 26 febbraio, in Valchiavenna, in Media-Bassa Baltellina e in Alta Valtellina e in Valcamonica. Fino a mezzanotte di oggi, come per il Nodo Idraulico di Milano, nei Laghi e Prealpi Varesine, nel Lario e nelle Prealpi Occidentali e infine nella Bassa Pianura Occidentale. La Protezione Civile, in caso di aggiornamenti, diramerà un ulteriore bollettino. Sempre Regione invita tutti i presidi territoriali di monitorare le loro zone di competenze.

I danni degli scorsi giorni

Solo quattro giorni fa si erano registrate ancora forti raffiche di vento in Lombardia. A Soncino, comune in provincia di Cremona, un uomo di 70 anni era rimasto ferito dopo che era rimasto schiacciato da un'impalcatura caduta proprio per il vento. Non solo anche un aereo aveva avuto difficoltà ad atterrare all'aeroporto di Linate.