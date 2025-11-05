Terrazza sentimento, la vicenda di Alberto Genovese arriva su Netflix: dall’arresto per stupro alla docuserie

Alberto Genovese, l’imprenditore divenuto noto per essere diventato il re delle start up, nel 2020 fu arrestato perché accusato di aver drogato e violentato una ragazza che all’epoca aveva 18 anni. Mercoledì 5 novembre 2025 sarà pubblicata su Netflix la docu-serie “Terrazzo Sentimento”.

Da imprenditore di successo con un patrimonio di milioni di euro e fino alle accuse di violenza sessuale, all'arresto e infine alla condanna. È questa la storia di Alberto Genovese, che sarà raccontata nella docu-serie Terrazza Sentimento che uscirà su Netflix il prossimo 5 novembre 2025. Cinque anni fa, nell'autunno del 2020, Genovese è stato arrestato perché accusato di aver drogato e violentato una ragazza di 18 anni a Milano durante uno dei suoi party, a base di alcol e droga, che venivano organizzati nel suo attico e in quella che era conosciuta come "Terrazza Sentimento".

Chi è Alberto Genovese: dalla carriera brillante all’arresto per stupro nel 2020

Nato a Napoli nel 1977, Alberto Genovese si è poi laureato all'Università Bocconi a Milano. Dopo la laurea e alcune esperienze lavorative, è diventato subito noto per aver fondato diverse piattaforme digitali. E proprio per la sua capacità di creare progetti imprenditoriali di successo, che è stato ribattezzato il "Re delle start up". La sua scalata nel mondo dell'innovation, lo ha portato ad avere un patrimonio milionario. A Milano – come è stato poi possibile scoprire successivamente – era inoltre conosciuto per le sue feste a base di alcol e droga, tutte organizzate nel suo super attivo con vista sul Duomo di Milano.

Alberto Genovese

Nel 2020, proprio dopo uno dei party organizzati nella sua Terrazza Sentimento, Genovese è stato arrestato per aver violentato una ragazza di soli diciotto anni. Violenze brutali, che all'epoca hanno portato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano a sostenere che la giovane, che era stata stordita con un mix di droghe, era stata stuprata per ore e trattata come se fosse "la sua bambola di pezza".

Terrazza sentimento e i festini di Alberto Genovese: cosa accadeva durante le serate

Come già scritto a più riprese, la parola d'ordine nelle serate organizzate a Terrazzo Sentimento era l'eccesso. Fiumi di alcol e droghe di qualsiasi tipo servite a tutti i partecipanti. Alcune persone presenti alle feste hanno infatti raccontato che "ai suoi party la droga era gratis". Non mancavano piattini con qualsiasi sostanza serviti in ogni angolo della casa. Subito dopo la notizia dell'arresto di Genovese, diversi vicini hanno raccontato di aver vissuto anni da incubo.

"La prima cosa che facevo quando rientravo in casa era guardare se c’erano le luci accese. Se tutto era illuminato, voleva dire che quella notte non avremmo dormito", aveva detto un vicino di casa. Tra i vicini di casa, c'era anche l'étoile Roberto Bolle che, la notte dello stupro avvenuto tra il 10 e l'11 ottobre 2020, aveva chiamato le forze dell'ordine per denunciare gli schiamazzi.

Gli investigatori, una volta giunti sul posto, non sapendo cosa stava accadendo in camera da letto, hanno solo chiesto e ottenuto di abbassare la musica.

E proprio quella notte, Genovese ha violentato e seviziato per ore e ore la giovane ragazza, che era stata stordita da un mix di droghe. Violenze inaudite.

Il processo ad Alberto Genovese e tutte le accuse: l’imprenditore condannato a 8 anni

Dopo l'arresto, Genovese è stato portato nel carcere di San Vittore. Durante le indagini sullo stupro alla 18enne, è poi emerso un altro caso: una violenza sessuale avvenuta durante una festa in una villa a Ibiza a luglio 2020. Anche in questo caso, la giovane era stata stordita con un mix di droghe e poi violentata.

Alberto Genovese (photo Stefano Porta / LaPresse)

In pochi mesi, sono diventate sei le donne che hanno accusato l'imprenditore di averle violentate. Nel 2021 è stato poi indagato per intestazione fittizia di beni. Nell'aprile 2022 chiede e ottiene poi di essere giudicato con rito abbreviato.

Nel 2022 è stato poi indagato per due casi di violenza sessuale, per intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico.

Nello stesso anno è stato poi condannato per lo stupro avvenuto a Terrazza Sentimento e per quello a Ibiza: è stato condannato a sei anni e undici mesi di carcere. La Procura ha poi chiesto l'archiviazione per droga.

Alberto Genovese oggi: le nuove accuse e quanto gli resta da scontare

Tra un procedimento e l'altro, nel 2022 Genovese si è sposato con una sua ex compagna di università. Nel 2023 è poi tornato davanti ai giudici per gli altri due casi di violenza sessuale, intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico. E anche per questo filone di indagine, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Nel 2024 è stato inoltre chiesto un nuovo processo per aver evaso il fisco per quattro milioni di euro.

Per questa ultima accusa ha ottenuto di poter patteggiare una multa da 75 milioni di euro. Nel 2024 è stato poi condannato a un anno e tre mesi per un tentativo di violenza sessuale, assolto dalle altre accuse di violenze sessuali e condannato sia per intralcio alla giustizia che per detenzione di materiale pedopornografico. Questa pena si è poi accumulata a quella precedente, portando Genovese a dover scontare otto anni e due mesi.

Nel luglio 2024 ha poi iniziato il volontariato per la Casa della Carità di don Virginio Colmegna. A settembre dello stesso anno lo ha iniziato per la Wall of dolls, associazione contro la violenza sulle donne fondata da Jo Suillo.

La docuserie “Terrazza Sentimento”, la vicenda di Alberto Genovese su Netflix

Prodotta da Fremantle Italia, la docuserie su Terrazza Sentimento è stata sviluppata e scritta da Alessandro Garramone con Davide Bandiera e Annalisa Reggi. Alla regia c'è Nicola Prosatore. La serie, composta da tre episodi, sarà disponibile su Netflix dal 5 novembre. La serie partirà proprio dal caso di Alberto Genovese, per raccontare il lato oscuro di un mondo fatto di soldi, bellezza e gioventù.