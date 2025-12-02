In carcere per stupro e lesioni, Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla cessione di Prima Assicurazioni

Si è conclusa la cessione delle quote di Prima Assicurazione da parte di Alberto Genovese. L’imprenditore, in carcere per una condanna per stupro e lesioni, ha incassato quasi 90 milioni di euro.

Alberto Genovese

Alberto Genovese, l'imprenditore digitale fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni, ha incassato nei giorni scorsi un maxi assegno da 89,7 milioni di euro derivante dalla cessione delle sue quote proprio della insurtech nata ormai dieci anni fa. La sua uscita dall'azienda era cominciata nel novembre 2020, all'indomani dell'arresto per violenza sessuale e lesioni di cui si sarebbe reso responsabile durante i festini che si svolgevano a Terrazza Sentimento, il suo attico nel centro di Milano. Genovese non possedeva più partecipazioni di Prima Assicurazioni dal 2022, ma solo lo scorso venerdì 28 novembre l'operazione di earn out si è conclusa davanti al notaio Andrea de Costa.

L'arresto di Genovese risale al 7 novembre 2020. Una ragazza di 18 anni lo aveva denunciato sostenendo di essere stata violentata dopo aver partecipato a uno dei suoi festini a base di alcol e droga nel suo appartamento, la Terrazza Sentimento. Il 48enne oggi si trova in carcere per scontare la condanna a 6 anni e 11 mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni e nei mesi scorsi ha iniziato il percorso di giustizia riparativa.

Già nel 2014 Genovese aveva venduto Facile.it a circa 100 milioni di euro, mentre lo scorso venerdì 28 novembre ne ha incassati altri 89,7 milioni per la cessione delle sue quote di Prima Assicurazioni. La sua uscita dalla insurtech, che aveva fondato nel 2015, era iniziata proprio in seguito al suo arresto e aveva subito lasciato le cariche operative di presidente e amministratore delegato.

L'operazione si è conclusa nel 2022 con la vendita del 25 per cento del capitale per 200 milioni di euro e ora Genovese può incassare l'earn out di quasi 90 milioni come previsto da un pregresso accordo di deferred payment (pagamento differito) siglato tra soci. In questo modo, l'ex imprenditore digitale ha chiuso definitivamente i rapporti con Prima Assicurazioni, Goldman Sachs, Blackstone e il gruppo AXA.