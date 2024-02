Nuovo murale dello street artist TvBoy a Milano: Chiara Ferragni e Fedez ritratti come i duchi di Urbino A Milano è apparso un murale dedicato alla presunta fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L’opera è dello street artist TvBoy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, a Milano è comparso un altro murale dello street artist TvBoy. Dopo quello dedicato al cantante Ghali, ne è apparso uno dedicato all'influencer Chiara Ferragni e al rapper Fedez. Entrambi sono al centro della cronaca per la presunta fine del matrimonio. E, per questo motivo, l'artista ha deciso di dedicare una delle sue opere.

Il murale apparso a Milano

Il murale ha il titolo: "Doppio ritratto di Fedez e Chiara. Olio su tavola. Ducato di Milano". Il riferimento è all'opera di Piero Della Francesca che si chiama "Doppio ritratto dei duchi di Urbino". Al contrario dell'originale, dove i duchi sono rivolti faccia a faccia, Fedez e Ferragni si danno le spalle. L'opera arriva dopo che giovedì 22 febbraio, Dagospia ha lanciato un'indiscrezione: i due si sarebbero lasciati. Una notizia che non è ancora stata confermata dai diretti interessati.

Il murale "La beneficenza nell'era dei social"

TvBoy ha pubblicato il proprio lavoro sul suo profilo Instagram. Centinaia i commenti e le citazioni dei follower che lo seguono. Non è la prima volta che lo street artist dedica una delle sue opere a Chiara Ferragni. Lo scorso dicembre ne aveva realizzato un altro. In quell'occasione aveva fatto riferimento a un'altra questione che, in questi mesi, ha travolto l'imprenditrice digitale: l'inchiesta sul Pandoro soprannominata Pandoro-gate.

L'influencer infatti è indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sulla collaborazione tra Ferragni e alcune aziende, tra queste la società dolciaria Balocco. Il murale dello street-artist aveva il titolo “La beneficenza nell’era dei social”.