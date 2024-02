Il nuovo murale dello street artist TvBoy è dedicato a Ghali: “Più vero di tanti italiani” Lo street artist ha dedicato al cantante un’opera che lo ritrae con una chitarra in mano e una bandiera italiana: il riferimento è alla canzone di Toto Cutugno eseguita da Ghali sul palco di Sanremo 2024, “Italiano vero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una chitarra in mano come Toto Cutugno, "Italiano vero" cantato da Ghali durante l'ultimo Festival di Sanremo. A tenerla appoggiata sulle gambe è Ghali, l'autore di Casa Mia che sul palco dell'Ariston ha portato la propria storia di italiano di seconda generazione, cresciuto da madre tunisina nella periferia di Baggio.

A lui è dedicato il nuovo murale dello street artist TvBoy, con tanto di didascalia/dedica: "Più vero di tanti italiani". Il riferimento è al medley Bayna, eseguito da Ghali con Ratchopper durante la serata dei duetti, che ha mescolato testi arabi (tra cui una canzone che ha ispirato il nome della rescue boat donata dal cantante a Mediterranea Saving Humans) e le canzoni della tradizione musicale nazionale come Italiano Vero di Toto Cutugno. E alle aperte parole di condanna, pronunciate accanto alla mascotte aliena Rich Chiolino durante l'ultima esibizione sanremese, che l'artista milanese ha lanciato per accendere i riflettori sulla guerra in Medio Oriente.

"L’Italiano di Toto Cutugno è l’unica canzone italiana che mia madre cantava quando ero bambino ed è l’ultimo ricordo che ho dei miei genitori insieme", aveva spiegato lo stesso Ghali dopo aver conquistato la vetta dei finalisti di Sanremo 2024. "Penso sempre di rappresentare quei ragazzi di quartiere con genitori che hanno faticato tanto per crescerli. Amo e credo in questo Paese che ripudia la guerra per Costituzione. Sono nato in Italia, mi sposerò in Italia, i miei figli saranno Italiani, morirò in questo Paese. Sono anch’io un Italiano Vero".

E ancora, a proposito della scelta di portare sul palco di Sanremo proprio un brano come Casa Mia: "È molto chiaro, parla di qualcosa che stiamo vivendo in questo momento", aveva dichiarato a Fanpage.it. "È una possibilità per esprimere un messaggio molto chiaro. Quando la musica ha iniziato a cambiare la mia vita, in piccolo, ho capito che potevo usarla per esprimermi, raccontare la mia storia, per far capire a tante persone che la penso come loro".