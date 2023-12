Dopo il caso Balocco spunta il murales di TvBoy a Milano contro Chiara Ferragni Si intitola “La beneficenza ai tempi dei social media” la nuova opera di TvBoy, street artist tra i più celebri in Italia, apparsa oggi sui muri di Milano. Nel 2018 aveva ritratto l’imprenditrice digitale nelle vesti della Madonna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'opera di TvBoy a Milano

Si intitola "La beneficenza ai tempi dei social media" la nuova opera di TvBoy, street artist tra i più celebri in Italia, apparsa oggi sui muri di Milano. Un disegno pop che ritrae Chiara Ferragni, ora nella bufera per lo scandalo legato alla vendita ingannevole dei pandori natalizi Balocco, mentre elargisce denaro a un senzatetto in strada – il tutto documentato attraverso l'onnipresente smartphone, con tanto di fotocamera puntata direttamente sulla donazione.

Dopo la multa milionaria dell'Antitrust e la richiesta di revoca dell'Ambrogino d'Oro, è l'ennesimo colpo all'immagine dell'imprenditrice digitale che secondo i dati consultabili su Not Just Analytics, la piattaforma che analizza la crescita e l'engagement dei profili Instagram, nell'ultima settimana ha già visto diminuire il proprio numero di follower di circa 90mila unità.

Fuoco amico, in questo caso, dal momento che l'artista palermitano (al secolo Salvatore Benintende) aveva già ritratto Chiara Ferragni in passato, sì, ma in vesti decisamente più gloriose. Come nell'opera di arte contemporanea del 2018 "Santa Chiara con acqua benedetta", esposta nel bel mezzo di via Torino, piena strada dello shopping milanese: qui la 36enne veniva raffigurata addirittura come la Madonna con il bambino (in questo caso il piccolo Leone, primogenito della coppia che forma con il rapper Fedez).

"La regina dell’influencer marketing Chiara Ferragni ha in braccio suo figlio e una bottiglietta d’acqua che i suoi follower acquistano come se fosse benedetta da Santa Chiara", la descrizione del progetto, esaltazione e critica allo stesso tempo. "Un murales che, con ironia, vuole far riflettere sull’idolatria e il culto alle icone della nostra società contemporanea". Da icona a esempio negativo, il passo è breve.

"Chiara Ferragni mi ricorda Madonna. Essendo cresciuto negli Anni Ottanta sono sempre stato un suo grande fan e trovo che Chiara rappresenti una Madonna contemporanea", aveva raccontato proprio a The Blonde Salad, blog che ha decretato il successo mediatico e commerciale dell'imprenditrice. "È un’opera ironica, ma che è stata molto apprezzata anche dalla stessa Chiara, che l’ha condivisa su Instagram contribuendo al suo successo mediatico".