Fiorello: "La Ferragni ha perso 10mila follower, sono solo quelli di Antitrust e Codacons" L'ironia di Fiorello sul caso del pandoro di Chiara Ferragni: "Già pronto il documentario, si chiamerà 'Assegnez'!". Poi l'appunto: "Dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti".

Fiorello torna sul caso del pandoro della Ferragni. Nella settimana che precede le festività natalizie, Viva Rai2 continua a ironizzare con intelligenza sui fatti del giorno e non poteva mancare il riferimento al caso di Chiara Ferragni, multata dall'Agcm per un milione di euro. Questa storia, da un punto di vista dell'immagine, le è costato solo 10mila follower. Sul piano economico un po' di più, considerato che ha deciso di fare ammenda annunciando una beneficenza per un ulteriore milione di euro. Fiorello scherza: "Ha perso 10mila followers, sono solo quelli di Antitrust e Codacons. Già pronto il documentario, si chiamerà ‘Assegnez'!".

Lo show di Fiorello

Il comico non ha risparmiato neanche il Codacons, immaginando un pandoro alternativo: "Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!". In un momento più serio, Fiorello ha voluto mandare un messaggio di solidarietà a Chiara Ferragni, sottolineando che sbagliare è umano e che tutti, incluso lui stesso, hanno commesso errori nel corso della loro vita.

È così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho pestate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare. Sono errori, certo questo è un orrorone perché la beneficenza è una cosa delicata. Ma dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti.

Il pandoro dei Me contro Te: "Costa 1000 euro"

L'ironia di Fiorello però non si ferma qui perché ha coinvolto anche i "personaggi" interpretati da lui e da Biggio: "Anche i nostri collaboratori sono stati vittima dell'Antitrust, i ‘Ma senza Se' con il loro pandoro senza pandoro venduto a 1000 euro. È peggio della Ferragni, ma peggio peggio". E quindi arrivano le scuse di Tofì e Florì: "Siamo un po' contriti, il pandoro era vuoto, una truffetta sì, ma piccola piccola. Daremo soldi a chi ne ha bisogno, come ad esempio Rai2…".