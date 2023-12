Fiorello ai politici su caso Ferragni: ”Terzo giorno di pandori, troppo zucchero a velo sui giornali” Fiorello apre la puntata di Viva Rai 2 di mercoledì 20 dicembre con l’ennesima stoccata a Chiara Ferragni per la multa dell’Antitrust a causa della pubblicità ingannevole dei pandori Balocco. Il conduttore si rivolge ai politici con un appello ironico: ”Fate qualcosa perché siamo al terzo giorno di pandori. Non se ne può più, i giornali sono pieni di zucchero a velo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorello apre la puntata di Viva Rai 2 di mercoledì 20 dicembre con l'ennesima stoccata a Chiara Ferragni per la multa dell'Antitrust a causa della pubblicità ingannevole dei pandori Balocco. Il conduttore si rivolge ai politici con un appello ironico: ”Fate qualcosa perché siamo al terzo giorno di pandori. Non se ne può più, i giornali sono pieni di zucchero a velo”. “Noi facciamo un programma in cui cerchiamo notizie e non ne troviamo", ha proseguito, "che poi io gliel’avevo detto ai Ferragnez: ‘Amici datevi al salame, perché i dolci fanno male! Non ci vuole niente a passare dai pandori al Frappa Gate a Carnevale“.

Dalla politica si passa inevitabilmente al commento della finale di ieri di Sanremo Giovani., che ha visto trionfare la cantante Clara con I Santi francesi e BNKR44. “Siamo stanchi”, comincia così la sua divertente invettiva contro l'amico Amadeus: “Ieri sera si è svolto l’ennesimo atto di sequestro da parte dell’uomo che ormai decide tutto. Pensate che Putin lo chiama ‘il dittatore’ “. Tu (Amadeus, ndr) dormi ora ma io ti denuncio per porto abusivo di naso! Il primo giovane ha cantato alle 9.40. All’1.20 l’ha già chiamato la Clerici per ‘The Voice Senior”.

Poi l'ironia si sposta su Giorgia Meloni e Crosetto: “A quanto pare adesso basterà il 40% per vincere e ottenere il Premierato. In pratica la Meloni potrebbe vincere anche se si candidasse con il Pd. Sarebbe un’idea meravigliosa!”. Fiorello prosegue inarrestabile e si rivolge direttamente a Renzi, Calenda, Meloni, Schlein e, soprattutto, al ministro Crosetto: “Ti prego, riga la macchina di un magistrato! Non se ne può più, i giornali sono pieni di zucchero a velo”.