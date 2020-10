Maltempo, allerta per Lago Maggiore a rischio esondazione: livello salito di 2 metri in un giorno

Allerta per il rischio di esondazione del Lago Maggiore dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni. Le piogge intense hanno alzato il livello del lago di oltre due metri in meno di 48 ore, stando al monitoraggio in tempo reale del Centro Geofisico Prealpino. Diverse località potrebbero finire sott’acqua.