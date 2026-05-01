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Pesca con fiocina il lucioperca nel Lago Maggiore, denunciato bracconiere: rischia l’arresto

Rischia fino a due anni di carcere e 12mila euro di multa il bracconiere sorpreso a pescare il lucioperca, specie di pesce protetta, nel Lago Maggiore. I carabinieri forestali di Varese lo hanno denunciato per pesca illegale.
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A cura di Francesca Caporello
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un bracconiere è stato sorpreso dai carabinieri forestali di Varese a pescare nel Lago Maggiore il lucioperca, una specie di pesce protetta in quel bacino a difesa della biodiversità. Secondo quanto si apprende, i militari lo avrebbero denunciato e adesso l'uomo rischierebbe una condanna fino a due anni di reclusione e un massimo di 12mila euro di multa. 

Stando sempre a quanto diffuso dalle prime notizie in circolazione, a condurre l'operazione sarebbe stato il Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) che avrebbe colto l'uomo in flagranza e proceduto immediatamente al sequestro del pescato e dell'attrezzatura utilizzata. 

La pesca illegale si sarebbe tenuta inoltre in un periodo, dal 1° aprile al 31 maggio, in cui la pesca del lucioperca non è consentita dal regolamento vigente per il bacino del Lago Maggiore.

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Al bracconiere infine sarebbero state anche contestate le violazioni amministrative, tra cui la mancanza del tesserino di pesca. 

Il lucioperca fa parte delle specie protette perché la sua presenza è strettamente legata alla fase riproduttiva della specie. A differenza di altre, il maschio del lucioperca costruisce un nido sul fondale e lo custodisce per settimane. Se l’esemplare maschile viene pescato e portato via, il nido resta abbandonato. Si rischia quindi che le uova diventino preda di altri pesci, causando la distruzione di un’intera generazione di avannotti e compromettendo gravemente il naturale ricambio della biodiversità lacustre.

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