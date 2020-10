in foto: Immagine di repertorio

L'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito la Lombardia non sembra accennare a un arresto: pioggia e vento continuano a imperversare su gran parte della regione compresa la città di Milano dove la scorsa notte un vero e proprio temporale si è abbattuto sulla città provocando danni e disagi. Molti gli alberi caduti in diversi quartieri del capoluogo lombardo così come dimostrano gli interventi dei vigili del fuoco che sono stati numerosi.

Almeno 150 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte

Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco infatti nella notte tra venerdì e sabato e anche nelle prime ore di questa mattina, sono stati almeno 150 gli interventi per i quali sono stati chiamati i pompieri: strade allagate ma soprattutto rami e tronchi sradicati dal forte vento e caduti in strada. Per fortuna non sono stati registrati feriti al momento. Mentre la pioggia continua a cadere così come previsto anche dagli esperti meteo.

Monitorati i livelli di Seveso e Lambro

Come spesso accade con l'arrivo del maltempo e delle forti piogge a preoccupare maggiormente sono i livelli dei fiumi Seveso e Lambro che scorrono lungo la città di Milano: alle 7.40 di questa mattina, ora dell'ultimo aggiornamento comunicato dall'assessore milanese alla Mobilità e ai Lavori Pubblici Marco Granelli, i livelli dei fiumi hanno mostrato "un graduale aumento per le piogge intense che ci sono state e stanno continuando soprattutto a nord". "Per ora comunque – scrive l'assessore su Facebook – ancora a livelli distanti da esondazione grazie alla capacita' di assorbimento del canale scolmatore. Sottopassi sotto controllo"