in foto: (Immagine di repertorio)

Fiato sospeso a Milano per il fiume Seveso, che dopo le intense piogge della mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, ha raggiunto la soglia di attenzione. A comunicare la notizia è stata la protezione civile alle 14.10. Pochi minuti dopo è stato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, con delega proprio alla "Gestione delle acque e definizione delle connesse politiche di protezione civile", ad aggiornare sulla situazione dei due fiumi cittadini: "Le piogge previste stanno facendo salire i livelli di Seveso e Lambro ma per ora siamo ancora a livelli contenuti – ha scritto Granelli su Facebook alle 14.25 -. L'aggiornamento delle previsioni meteo e dell'allerta della protezione civile ci fanno prevedere aumenti delle piogge nel tardo pomeriggio, serata e notte. L'allerta è stata elevata ad arancione e rosso nei quadranti a nord della Regione. Sono stati diramati i messaggi alla popolazione e quindi invitiamo tutti ad attivare i comportamenti di massima attenzione e prevenzione. Intanto è attivo il sistema di protezione civile e il monitoraggio meteo e dei livelli". Alle 14.30 il Seveso ha raggiunto 0,78 centimetri a Cesano Maderno, 0,03 a Palazzolo, 1,21 in via Ornato e 1,11 in Valfurva. L'esondazione avviene quando si raggiungono e superano i 300 centimetri in Valfurva. Il fiume Lambro è a quota 0,31 a Peregallo e 0,79 in via Feltre.

Tutta la Lombardia nella morsa del maltempo

Su tutta la Lombardia era prevista un'intensa ondata di maltempo, con allerta in particolare per possibili rischi idrogeologici, forte vento e temporali intensi. In mattinata a Cittiglio, in provincia di Varese, 15 persone che vivono in quattro villette minacciate da frane sono state fatte evacuare per precauzione dal sindaco del paese: "Non esagero dicendo che siamo di fronte ad una vera e propria calamità naturale", ha detto il primo cittadino.