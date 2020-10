Allerta rossa maltempo Lombardia per temporali e vento: “In arrivo precipitazioni eccezionali”

Un’allerta meteo per temporali e vento è stata diramata dalla protezione civile della Lombardia per la serata di venerdì 2 e la mattinata di sabato 3 ottobre. Codice rosso su Valchiavenna, Lario e Orobie bergamasche per il rischio di precipitazioni eccezionali: attesi fino a 120-150 mm sulla fascia alpina e prealpina.