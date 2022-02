Maestro di sci fa lezione a una giovane allieva, ma è positivo al Covid: denunciato Il maestro di sci era positivo al Covid, ma nonostante questo è uscito da casa ed è stato beccato a fare lezione a una giovane allieva: è stato denunciato e dovrà pagare anche una sanzione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nonostante fosse positivo al Covid, è uscito da casa ed è andato a lavorare: il maestro di sci è stato però sorpreso dalla polizia a insegnare a una giovane allieva ad andare sullo snowboard. L'uomo è stato quindi denunciato per avere violato l'isolamento. Ora, per questo reato, secondo quanto previsto dalla legge potrebbe rischiare l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da cinquecento a cinquemila euro.

Il maestro beccato sulle piste di Montecampione

Il maestro è stato beccato sulle piste di Montecampione: stando a una prima ricostruzione gli agenti – impegnati nel controllo del rispetto delle disposizioni anti Covid – avevano notato che all'impianto di risalita della seggiovia Gardena, l'uomo non aveva mostrato il green pass. I poliziotti hanno quindi provveduto immediatamente a fermarlo. Da ulteriori approfondimenti è emerso che l'uomo non aveva con sé la certificazione necessaria per accedere agli impianti. La polizia ha quindi effettuato altri approfondimenti: da qui è stato scoperto che il maestro era positivo al Covid. Questo significa che avrebbe dovuto rimanere in isolamento. Oltre alla denuncia e sanzione, è avvenuto l'immediato allontanamento e poi il ritiro dello skipass.

Un mese fa, un uomo utilizzò il green pass del fratello

Sempre nello stesso luogo, meno di un mese fa, un uomo di 60 anni è stato multato perché aveva utilizzato il green pass del fratello. A beccarlo erano sempre stati i poliziotti sciatori. L'uomo era stato fermato mentre si trovava negli impianti di risalita: durante i controlli, un amico lo aveva chiamato con un nome diverso rispetto a quello mostrato sulla certificazione verde. Da lì, gli sono stati chiesti i documenti e così è stata fatta la scoperta. In questi casi, oltre alla sanzione per non aver rispettato le disposizioni, si rischia anche una denuncia per sostituzione di persona.