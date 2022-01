Controlli per il green pass: scoperto un positivo al Covid che faceva colazione al bar senza mascherina La polizia di Stato ha denunciato un uomo sorpreso a fare colazione senza mascherina in un bar di Sesto San Giovanni pur essendo positivo al Covid. Decine i multati per irregolarità col Green pass.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Decine di multe a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, per irregolarità legate al green pass. Ma tra gli episodi segnalati negli ultimi giorni dalla polizia di Stato spicca la vicenda di un uomo che, pur essendo positivo al Coronavirus, è stato sorpreso dagli agenti mentre faceva colazione in un bar del centro, per giunta senza mascherina. L'uomo, che sarebbe dovuto restare a casa in quarantena, è stato denunciato all'autorità giudiziaria: quando gli agenti hanno inserito il suo nominativo nel sistema hanno scoperto che era inserito nella lista delle persone attualmente positive.

Oltre all'irresponsabile che era in giro pur essendo positivo, i poliziotti hanno sanzionato altre sei persone sorprese all'interno di un bar e di un locale del centro, tutti senza il green pass rafforzato (ottenibile o col vaccino o se si è guariti dal Covid) che, dallo scorso 10 gennaio, è necessario per consumare anche al bancone o negli spazi all'aperto di bar e ristoranti. Nessuno dei sei clienti risultava infatti essersi vaccinato: inevitabile per loro la multa, che ha reso molto salata la colazione (nel caso di quattro dei multati) o la consumazione al bar.

Tra le persone sanzionate dalla polizia di Stato di Sesto San Giovanni negli scorsi giorni però non ci sono solo i clienti "no-vax": anche i titolari dei locali in cui sono stati sorpresi sono infatti stati sanzionati. Le responsabilità ricadono anche su loro, che avevano il dovere di chiedere e controllare l'effettiva validità del certificato verde prima di servirli: un controllo doveroso per tutti i clienti in regola che, grazie al vaccino, provano a riprendere le abitudini di una volta, ma devono avere la certezza che le attività commerciali rispettino le norme di sicurezza.