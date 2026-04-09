Lanciano petardi nel bosco a Valfurva e provocano un incendio: denunciati 4 giovani turisti inglesi

Quattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati a Sondrio per incendio boschivo colposo. Lanciando petardi, hanno causato il rogo che ha distrutto oltre 10 ettari di bosco a Valfurva.

L’incendio a Valfurva (foto da Facebook)

Oltre dieci ettari di bosco sono andati in fumo tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile a Santa Caterina di Valfurva (in provincia di Sondrio). Stando a quanto emerso dagli accertamenti, l'incendio è scoppiato a causa di alcuni petardi lanciati da quattro giovani turisti inglesi. Non si sarebbe trattato di un gesto volontario, quanto piuttosto di un gesto incauto. Gli autori sono stati denunciati alla Procura di Sondrio per incendio boschivo colposo.

L'incendio è divampato martedì 7 aprile sul sentiero all’imbocco della valle dei Forni, in una zona boschiva molto secca. L'area che sovrasta il parcheggio de La Fonte, a San Caterina, ha bruciato ininterrottamente per ore. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino al tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, ma l'incendio non era ancora stato domato. Anzi, a causa del vento, tendeva ad alimentarsi. I vigili del fuoco di Tirano stanno lavorando allo spegnimento insieme ai volontari dell'antincendio boschivi, con il supporto di due elicotteri di Regione Lombardia con i quali è stata prelevata acqua da un torrente vicino.

Intanto, è stata individuata la causa del rogo. In poco tempo, i carabinieri del corpo forestale, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Carli Ballola, hanno identificato quattro giovani turisti inglesi arrivati a Valfurva per partecipare ad alcune gare di sci. Durante un gioco, hanno lanciato alcuni petardi in una zona del bosco particolarmente secca. Questi avrebbero generato le prime fiamme che, nel giro di poco tempo, si sono propagate provocando il rogo che ha distrutto oltre dieci ettari di bosco di conifere. Ora i ragazzi dovranno rispondere di incendio boschivo colposo.