Incendio distrugge un palazzo nella Bergamasca: salvate dalle fiamme 8 persone, rimaste intossicate

I vigili del fuoco hanno salvato 8 persone dall’incendio che ha distrutto un palazzo da tre piani a Grumello del Monte (Bergamo). Sono state trasportate tutte in ospedale per intossicazioni da fumo, nessuno sarebbe in condizioni gravi.

L’edificio a fuoco a Grumello (foto da vigili del fuoco)

Un incendio è divampato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo a Grumello del Monte (in provincia di Bergamo) in un palazzo di tre piani. Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno invaso l'intero edificio, ma i soccorritori sono riusciti a portare in salvo le otto persone presenti al suo interno in quel momento. I residenti sono stati, poi, trasportati nei vari ospedali locali per intossicazione dai fumi respirati, ma nessuno di loro si troverebbe in condizioni gravi. Il condominio, intanto, ha subito danni ingenti e le operazioni di spegnimento del rogo andranno avanti per diverse ore.

L'allarme è scattato poco dopo le 2:30 del 13 marzo, con il Comando dei vigili del fuoco di Bergamo che ha inviato sul posto sei squadre con autopompe, autobotti e autoscala partite dalla centrale provinciale e dai distaccamenti volontari di Romano e Palazzolo sull'Oglio. Arrivati sul posto, i pompieri si sono resi conto che le fiamme si stavano propagando a velocità elevata e, con il supporto dei carabinieri, hanno evacuato le otto persone presenti in quel momento tra i tre piani dell'abitazione. Una volta messi al sicuro i residenti e affidati alle cure dei sanitari, sono iniziate le operazioni per arginare il rogo.

L'incendio ha finito per interessare l'intera struttura, causando danni ingenti. La bonifica è ancora in corso e potrebbe durare per gran parte della giornata. L'origine del rogo non è stata ancora individuata. Le otto persone evacuate sono state trasportate in vari ospedali locali perché rimaste leggermente intossicate dai fumi sprigionati dalle fiamme.