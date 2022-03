Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana positivo al Covid Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è risultato positivo al Covid. Attualmente, il governatore sta bene ed è in isolamento.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è risultato positivo al Covid. Ne dà comunicazione la stessa Regione che ha specificato come il governatore si trovi attualmente in isolamento presso la propria abitazione. Fontana non avrebbe sintomi e le sue condizioni di salute sarebbero normali. Per questo motivo, continua la nota di Regione, continua a lavorare da remoto. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di lavoro esterni fissati nei prossimi giorni, sono stati rinviati a data da destinarsi.

I dati dell'ultimo bollettino della Lombardia

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, nella giornata di ieri, giovedì 3 marzo, in Lombardia sono stati trovati ulteriori 4.386 nuovi casi di Coronavirus su 67.160 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 6,5 per cento. In 24 ore sono stati segnalati altri 35 decessi, per un totale di 38.689 morti da inizio pandemia. Migliora la situazione negli ospedali. Nelle aree mediche non critiche sono ricoverati 951 pazienti positivi al virus, 29 in meno rispetto ai 980 di mercoledì), mentre nelle terapie intensive sono curate 90 persone. Quella di Milano resta la provincia più colpita dai contagi, con 1.420 casi in un giorno, dei quali 645 in città. Segue la provincia di Brescia con 521 contagi, mentre a Varese se ne sono registrati 415. Sono stati 347 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 297, nel Comasco 249, in provincia di Sondrio 72. In provincia di Mantova si sono avuti 244 casi, 111 nella provincia di Lecco e 179 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 59 e infine 267 in provincia di Pavia.