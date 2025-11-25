Ladri entrano nella villa di Jamie Vardy, attaccante della Cremonese: rubati orologi e gioielli per 100mila euro

Una banda di ladri sarebbe entrata nella villa di Salò (Brescia) di Jamie Vardy lo scorso 23 novembre. All’attaccante della Cremonese sono stati rubati orologi e gioielli per circa 100mila euro.

La villa di Jamie Vardy, attaccante della Cremonese e leggenda del Leicester, è stata svaligiata la scorsa domenica 23 novembre. Stando a quanto ricostruito, una banda di ladri si sarebbe introdotta nell'abitazione del bomber inglese di Salò (in provincia di Brescia) passando per una finestra e, approfittando dell'assenza sua e della famiglia, avrebbe portato via orologi di lusso, gioielli e contanti per un valore totale che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Salò.

Il colpo sarebbe andato in scena nella giornata del 23 novembre, nelle ore in cui Vardy era impegnato allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona nella partita casalinga di serie A contro la Roma. Stando a una prima ricostruzione, la banda sapeva che la villa del calciatore, sulla sponda bresciana del lago di Garda, sarebbe stata incustodita e, così, si sarebbero introdotti al suo interno passando da una finestra. Non è ancora chiaro se era già aperta o se l'hanno forzata.

Una volta dentro, avrebbero portato via tutto ciò che potevano. Si parla dunque di orologi di valore, gioielli e contanti: un bottino dal valore di circa 100mila euro. Si tratta, però, di una stima provvisoria, visto che l'inventario è ancora in corso. I carabinieri di Salò stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per capire se il furto possa essere collegato ad altri episodi analoghi che si sono verificati nelle scorse settimane in Lombardia con altri calciatori come vittime.

È il caso, per esempio, di Alessandro Bastoni. Lo scorso 5 novembre, mentre il difensore dell'Inter e della nazionale italiana di calcio era impegnato a San Siro nella partita di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, una banda si sarebbe introdotta nella sua villa di Castelli Calepio (in provincia di Bergamo). In quel caso, erano stati portati via almeno due orologi di marca Rolex e diverse borse di lusso per un valore pari a circa mezzo milione di euro. Una settimana fa, infine, era toccato ad Alisha Lehmann. La calciatrice svizzera del Como Women aveva raccontato su Instagram il 17 novembre di aver subito un furto nella sua casa comasca.