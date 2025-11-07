milano
video suggerito
video suggerito

Furto nella casa di Alessandro Bastoni a Bergamo: ladri portano via borse di lusso e due orologi Rolex

Lo scorso mercoledì 5 novembre, mentre l’Inter giocava a San Siro contro i kazaki del Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha subito un furto nella sua villa di Castelli Calepio (Bergamo). I ladri, almeno 4, avrebbero portato via borse griffate e almeno due orologi Rolex.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Enrico Spaccini
1 CONDIVISIONI
Alessandro Bastoni, 26 anni, difensore dell’Inter e della nazionale italiana di calcio (foto da LaPresse)
Alessandro Bastoni, 26 anni, difensore dell’Inter e della nazionale italiana di calcio (foto da LaPresse)

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della nazionale italiana di calcio, ha subito un furto nella sua abitazione di Castelli Calepio (in provincia di Bergamo). Il colpo è andato in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, quando il calciatore 26enne era allo stadio di San Siro a Milano per la partita di Champions League contro la formazione kazaka del Kairat Almaty (finita 2 a 1 per i nerazzurri). Una banda, composta da quattro o forse cinque persone, sarebbe riuscita a entrare nella villa di Bastoni e, nel giro di pochi minuti, a portare via borse di lusso e almeno due orologi di marca Rolex. I carabinieri sono al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili del furto.

Come anticipato dal quotidiano locale Bergamonews, il furto ha avuto luogo intorno alle 18:30 del 5 novembre. Di lì a poche ore Bastoni, insieme ai suoi compagni di squadra dell'Inter, avrebbe giocato contro il Kairat Almaty e perciò nessuno era più presente all'interno della sua villa a Castelli Calepio, nei pressi del lago d'Iseo. Stando a una prima ricostruzione, la banda di ladri sarebbe composta da almeno quattro persone, che avrebbero agito vestendosi con abiti scuri e indossando cappellini e sciarpe per coprirsi il volto.

I quattro avrebbero innanzitutto scavalcato il cancello. Dopodiché si sarebbero infilati nella bocca di lupo, la griglia dell'impianto di aerazione che costeggia la villa, riuscendo così a entrare nell'abitazione. Una volta dentro, sarebbe subito scattato l'allarme. In pochi minuti, la banda si è diretta verso la camera da letto e la cabina armadio, riuscendo a impossessarsi di borse griffate e almeno due orologi Rolex. L'entità del bottino non è stata ancora definita.

Leggi anche
Rubano oltre duemila pacchi Amazon e li nascondono in un capannone: due uomini arrestati a Milano

Gli esperti del reparto Scientifico si sono occupati dei rilievi in casa. Ora le indagini sono state affidate ai carabinieri di Grumello del Monte e del nucleo Operativo di Bergamo. Come prima cosa, saranno analizzate le telecamere di sorveglianza della zona, per cercare di dare un volto ai componenti della banda.

Attualità
Bergamo
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
donna accoltellata in strada
a milano
Cosa non ha funzionato nell'assistenza psichiatrica a Vincenzo Lanni, che ha accoltellato una donna a Milano
"Cacciato dalla comunità e licenziato da Unicredit, volevo colpire uno di loro"
La ricostruzione minuto per minuto dell'aggressione
Vincenzo Lanni era considerato non più socialmente pericoloso da 11 mesi
La donna accoltellata si sveglierà nelle prossime ore: come sta la 43enne
La confessione di Lanni: "Luogo scelto perché simbolo del potere economico"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views