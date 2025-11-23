Serie A
video suggerito
Live

Cremonese-Roma LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Soulé

La diretta live di Cremonese-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
23 Novembre 2025 14:00
Ultimo agg. 15:52
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Cremonese-Roma per la 12a giornata di Serie A. Giallorossi in vantaggio al 15° del primo tempo con un bel gol di Soulé (0-1). Al 26° annullata la rete di Pellegrini dopo un check della sala VAR perché in posizione di fuorigioco Diretta TV e in streaming su DAZN.

15:52

Rigore annullato col VAR alla Cremonese per rimpallo su Mancini

Presunto tocco di mano di Mancini in area su tiro-cross di Barbieri. Il braccio destro di Mancini è piuttosto aderente al corpo e anche se la palla impatta su quello sinistro, non c'è irregolarità perché il movimento è naturale. Rigore annullato col VAR alla Cremonese.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
15:41

Al 38° paratona di Audero su deviazione di Pellegrini

Audero protagonista di una bellissima parata al 38°: Pellegrini batte a rete da distanza ravvicinata, il portiere della Cremonese la devia con la punta delle dita.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
15:32

Al 30° Cremonese vicina al pareggio, palo poi ci pensa ancora Svilar

Svilar ancora protagonista al 30°, para un "rigore in movimento" da pochi passi e nega il pareggio della Cremonese che era andata vicinissima all'1-1 su tiro di Vandeputte. La deviazione del portiere manda la sfera sul palo, sulla ribattuta l'estremo difensore è prontissimo alla respinta.

A cura di Maurizio De Santis
15:30

Pellegrini raddoppia al 26°, ma il gol è annullato per fuorigioco

Al 26° la Roma trova il raddoppio con Pellegrini, che la mette dentro con un tiro "sporco" approfittando della respinta di Audero su tiro di Baldanzi. Ma la rete è annullata dopo un check del Var: il calciatore era in fuorigioco.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
15:20

Soulé cecchino, porta la Roma in vantaggio

La Roma passa in vantaggio con Soulé al 15° del primo tempo. L'argentino aggancia al limite dell'area e calcia a rete con sun inistro a giro diretto sul primo palo.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
15:18

Svilar, che prontezza: sventa il gol del vantaggio grigiorosso

Al 14° minuto una bella parata a terra di Svilar sventa la prima, vera azione da rete della Cremonese. Scambio uno-due in area con Vardy che restituisce palla a Bonazzoli di testa: tiro al volo parato.

A cura di Maurizio De Santis
15:07

Cremonese pericolosa con Vardy-Bonazzoli

La prima azione pericolosa è della Cremonese, costruita sull'asse Bonazzoli-Vardy ma la difesa della Roma tiene.

A cura di Maurizio De Santis
15:00

Cremonese-Roma in diretta, è iniziata la partita

Fischio di inizio allo Zini, Cremonese-Roma è iniziata!

A cura di Alessio Pediglieri
14:45

Come arriva la Roma di Gasperini alla sfida contro la Cremonese

Trasferta delicata per le tante assenze tra i titolari di Gasperini: out Angelino, Dovbyk, Dybala. Tre nomi pesanti per una Roma che comunque ha mostrato solidità e continuità di rendimento, ripresentandosi dopo la pausa da prima in classifica anche se in coabitazione con l'Inter.

A cura di Alessio Pediglieri
14:30

Come arriva Cremonese alla partita di oggi

La Cremonese è stata la più piacevole sorpresa di inizio di stagione. Prima della pausa per le nazionali, però è incorsa in due KO consecutivi che ne hanno frenato la continuità. 14 punti dopo 11 partite fanno della classifica dei grigiorossi una situazione più che rosea. Contro la Roma allo Zini, proverà a ripartire cercando punti pesanti.

A cura di Alessio Pediglieri
14:16

Dove vedere Cremonese-Roma di Serie A in TV e streaming

Cremonese-Roma, di oggi con fischio di inizio alle 15:00 si potrà seguire in diretta esclusiva su DAZN. Sia in TV, con una Smart regolarmente collegata a internet sia sul web in streaming attraverso l'app dedicata o via sito ufficiale di DAZN. Ovviamente servizio riservato per i soli abbonati e a pagamento.

A cura di Alessio Pediglieri
14:15

Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Nicola e Gasperini:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini

A cura di Michele Mazzeo
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Cremonese
Roma
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views