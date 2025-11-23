Cremonese-Roma LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Soulé

La diretta live della partita Cremonese-Roma per la 12a giornata di Serie A. Giallorossi in vantaggio al 15° del primo tempo con un bel gol di Soulé (0-1). Al 26° annullata la rete di Pellegrini dopo un check della sala VAR perché in posizione di fuorigioco Diretta TV e in streaming su DAZN.
Rigore annullato col VAR alla Cremonese per rimpallo su Mancini
Presunto tocco di mano di Mancini in area su tiro-cross di Barbieri. Il braccio destro di Mancini è piuttosto aderente al corpo e anche se la palla impatta su quello sinistro, non c'è irregolarità perché il movimento è naturale. Rigore annullato col VAR alla Cremonese.
Al 38° paratona di Audero su deviazione di Pellegrini
Audero protagonista di una bellissima parata al 38°: Pellegrini batte a rete da distanza ravvicinata, il portiere della Cremonese la devia con la punta delle dita.
Al 30° Cremonese vicina al pareggio, palo poi ci pensa ancora Svilar
Svilar ancora protagonista al 30°, para un "rigore in movimento" da pochi passi e nega il pareggio della Cremonese che era andata vicinissima all'1-1 su tiro di Vandeputte. La deviazione del portiere manda la sfera sul palo, sulla ribattuta l'estremo difensore è prontissimo alla respinta.
Pellegrini raddoppia al 26°, ma il gol è annullato per fuorigioco
Al 26° la Roma trova il raddoppio con Pellegrini, che la mette dentro con un tiro "sporco" approfittando della respinta di Audero su tiro di Baldanzi. Ma la rete è annullata dopo un check del Var: il calciatore era in fuorigioco.
Soulé cecchino, porta la Roma in vantaggio
La Roma passa in vantaggio con Soulé al 15° del primo tempo. L'argentino aggancia al limite dell'area e calcia a rete con sun inistro a giro diretto sul primo palo.
Svilar, che prontezza: sventa il gol del vantaggio grigiorosso
Al 14° minuto una bella parata a terra di Svilar sventa la prima, vera azione da rete della Cremonese. Scambio uno-due in area con Vardy che restituisce palla a Bonazzoli di testa: tiro al volo parato.
Cremonese pericolosa con Vardy-Bonazzoli
La prima azione pericolosa è della Cremonese, costruita sull'asse Bonazzoli-Vardy ma la difesa della Roma tiene.
Cremonese-Roma in diretta, è iniziata la partita
Fischio di inizio allo Zini, Cremonese-Roma è iniziata!
Come arriva la Roma di Gasperini alla sfida contro la Cremonese
Trasferta delicata per le tante assenze tra i titolari di Gasperini: out Angelino, Dovbyk, Dybala. Tre nomi pesanti per una Roma che comunque ha mostrato solidità e continuità di rendimento, ripresentandosi dopo la pausa da prima in classifica anche se in coabitazione con l'Inter.
Come arriva Cremonese alla partita di oggi
La Cremonese è stata la più piacevole sorpresa di inizio di stagione. Prima della pausa per le nazionali, però è incorsa in due KO consecutivi che ne hanno frenato la continuità. 14 punti dopo 11 partite fanno della classifica dei grigiorossi una situazione più che rosea. Contro la Roma allo Zini, proverà a ripartire cercando punti pesanti.
Dove vedere Cremonese-Roma di Serie A in TV e streaming
Cremonese-Roma, di oggi con fischio di inizio alle 15:00 si potrà seguire in diretta esclusiva su DAZN. Sia in TV, con una Smart regolarmente collegata a internet sia sul web in streaming attraverso l'app dedicata o via sito ufficiale di DAZN. Ovviamente servizio riservato per i soli abbonati e a pagamento.
Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Nicola e Gasperini:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini