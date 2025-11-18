Furto in casa di Alisha Lehmann, svaligiato il suo appartamento a Como: è la seconda volta in un anno

Alisha Lehmann ha trovato una brutta sorpresa al rientro nella sua casa a Como: la calciatrice è stata vittima di un furto con scasso per la seconda volta nel giro di un anno e ha denunciato l'accaduto sul suo profilo Instagram. Ha mostrato le immagini della camera da letto messa a soqquadro dai malviventi che hanno frugato nei suoi oggetti alla ricerca di beni preziosi da poter portare via. A ottobre dello scorso anno aveva subito la stessa sorte nella villa che condivideva con il compagno Douglas Luiz, all'epoca giocatore della Juventus, subendo danni per oltre mezzo milione di euro.

Ladri nella casa di Alisha Lehmann

I malviventi hanno fatto di nuovo centro in casa della svizzera: hanno approfittato della sua assenza per introdursi in casa, un episodio denunciato alle autorità locali e testimoniato anche su Instagram. La calciatrice ha mostrato un video della sua camera da letto messa in disordine dai ladri che stavano cercando oggetti preziosi da poter rubare. Ha cercato di ironizzare sulla situazione con i suoi 16 milioni di followers: "La prossima volta che entrate in casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo".

Non è la prima volta che Lehmann diventa vittima di un furto con scasso, una situazione spiacevole che ha dovuto affrontare anche un anno fa nella villa che condivideva con Douglas Luiz. Entrambi giocavano alla Juventus e la loro casa di Torino fu presa d'assalto dai ladri che portarono via un bottino impressionante dal valore di mezzo milione di euro tra orologi di lusso e gioielli preziosi appartenenti alla calciatrice.

Il trasferimento a Como

Lehmann ha lasciato la Juventus la scorsa estate per trasferirsi al Como Women e cercare di raddrizzare la sua carriera che in bianconero aveva preso una brutta piega. Fin qui ha giocato 5 partite e sta trovando più continuità rispetto al passato in una squadra che lotta seriamente per vincere il titolo nella Serie A femminile. Al momento però non ha ancora segnato e fatto assist con la maglia della sua nuova squadra.