Furto nella casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann durante Juve-Lazio: bottino da 500mila euro Brutta sorpresa per Douglas Luiz dopo Juve-Lazio: i ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive con la calciatrice Alisha Lehmann. Bottino da record.

A cura di Marco Beltrami

Serata decisamente da dimenticare per Douglas Luiz quella di Juventus-Lazio. Il centrocampista brasiliano, protagonista di una prestazione incolore, ha trovato una brutta sorpresa al rientro nella casa dove risiede con la fidanzata e calciatrice della Juventus Women Alisha Lehmann. L'abitazione è stata presa di mira dai ladri, che hanno portato via beni di lusso per un valore di più di 500mila euro. Un vero e proprio shock per entrambi.

Ladri in casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann, bottino da record

Il calciatore brasiliano dopo il match vinto dai bianconeri per 1-0 si è fermato fuori a cena. Al rientro ecco la tremenda sorpresa nella sua residenza sulla collina torinese. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i malviventi hanno approfittato anche dell'assenza della padrona di casa Alisha Lehmann in ritiro con la squadra femminile bianconera per il match con l'Inter. Hanno agito dunque indisturbati, portando via 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune colonne in brillanti della calciatrice.

Shock per i due calciatori della Juventus

Douglas Luiz ha fatto scattare l'allarme in piena notte, e all'una e mezza sono arrivate le forse dell'ordine e anche la polizia scientifica per fare tutti i rilievi del caso sulle tracce. Al momento non sembrano esserci ulteriori notizie su quanto accaduto, con gli agenti che come sempre lavoreranno anche sfruttando le eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona. Quello che è certo è che i due calciatori hanno vissuto momenti tremendi, con uno shock che sarà davvero difficile da dimenticare.

Ancora una volta dunque i calciatori sono stati presi di mira dai ladri che hanno approfittato della loro assenza. Non è la prima volta che questo accade anche a Torino, dove in passato i malviventi hanno già operato. In passato infatti anche Moise Kean e Kaio Jorge hanno dovuto affrontare situazioni simili, così come Di Maria che però era riuscito a sventare tutto grazie all'aiuto di Dusan Vlahovic. Una zona quella della Gran Madre presa costantemente di mira dai malviventi che anche questa volta hanno portato a casa un bottino eccezionale.