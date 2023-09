Ciclista investito e lasciato ferito sull’asfalto a Milano: è caccia al pirata della strada È caccia adesso al pirata della strada che ha investito un 34enne in via Solari a Milano ed è fuggito senza nemmeno prestargli soccorso. Secondo le testimonianze, si tratterebbe di un Suv di colore scuro.

Travolto e abbandonato dopo l'impatto. È successo a un ciclista milanese, 34 anni, nella serata di ieri martedì 26 settembre: l'incidente è avvenuto poco dopo le 20 all'angolo tra piazza del Rosario e via Solari. A trovare il ciclista ferito sull'asfalto è stato un equipaggio del nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che passando in via Solari ha notato l'uomo con la sua bici rotta a terra.

È caccia adesso al pirata della strada che ha investito il 34enne senza nemmeno fermarsi a prestargli soccorso: secondo le testimonianze dei presenti, si tratterebbe di un Suv di colore scuro. Sono così al lavoro gli agenti della polizia locale di Milano, che in questi istanti stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza sparse in zona per risalire a modello e targa dell'auto fantasma.

Il 34enne, che durante le operazioni di soccorso è rimasto sempre vigile e lucido, è stato condotto in codice giallo all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni, seppure problematiche, non sono gravi: l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Una storia purtroppo molto simile a quella accaduta solo pochi giorni fa a Vassil Facchetti, il barman di 28 anni che la scorsa domenica 17 settembre è stato travolto e ucciso da una macchina di passaggio in viale Jenner, all'uscita di una serata in discoteca con gli amici. Il conducente della Mercedes nera, 29 anni, si è consegnato alle forze dell'ordine solo la mattina seguente. Si trova adesso accusato per omicidio stradale, con l'aggravante dell'omissione di soccorso.