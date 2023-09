Incidente stradale a Milano, ragazzo investito e ucciso da un pirata della strada Un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada: l’incidente è avvenuto in viale Jenner a Milano.

Un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada a Milano. L'incidente si è verificato nella notte tra sabato 16 settembre e domenica 17 settembre. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, il ragazzo è morto. Sul posto anche gli agenti della polizia per svolgere tutti i rilievi del caso.

La dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in viale Edoardo Jenner all'altezza del civico 10. Poco prima delle 4, un'automobile ha travolto il 28enne che era appena uscito dalla discoteca Alcatraz. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, ma è scappato lasciando così il giovane a terra. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivato alle 4.07.

Areu ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Quando gli operatori sanitari lo hanno trovato, il ragazzo era in arresto cardiocircolatorio. Durante il trasferimento in codice rosso all'ospedale Niguarda, i medici hanno provato a rianimarlo. Purtroppo poco dopo l'arrivo alla struttura, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: le ferite riportate erano troppo gravi.

Si cerca il pirata della strada

Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente. In zona dovrebbero esserci alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare gli investigatori a individuare il pirata della strada. Al momento, inoltre, non sono state diffuse informazioni circa l'identità della vittima.