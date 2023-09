Chi era Vassil Facchetti, il ragazzo di 28 anni travolto e ucciso da un pirata della strada a Milano Si chiamava Vassil Facchetti, il barman di 28 anni che è stato travolto e ucciso da un pirata della strada fuori dalla discoteca Alcatraz a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Si chiamava Vassil Facchetti, il ragazzo di 28 anni che è stato travolto e ucciso da un pirata della strada in viale Jenner a Milano. L'incidente si è verificato poco dopo le 4 del mattino di oggi, domenica 17 settembre. Facchetti, residente a Settimo Milanese, era da poco uscito dalla discoteca Alcatraz con alcuni amici.

Chi era. Vasil Facchetti, il barman ucciso in viale Jenner a Milano

Facchetti ha lavorato come barman. Una passione che condivideva anche sui social: tantissime le immagini di cocktail pubblicate su Instagram. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato all'altezza del civico 4: il 28enne stava attraversando la strada all'incrocio con piazzale Maciachini.

L'automobile, invece, si stava dirigendo verso via Livigno. Dopo aver travolto il ragazzo, il conducente non si è fermato e ha proseguito per la sua strada. Sono stati chiamati subito i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un'ambulanza sul posto.

Gli agenti della polizia locale stanno cercando il pirata della strada

Il 28enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso: era in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo, poco dopo l'arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia locale che all'alba hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sicuramente potranno aiutare gli investigatori a individuare il responsabile.