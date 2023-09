Si è costituito il pirata della strada che ha ucciso Vassil Facchetti fuori dalla discoteca È stato lo stesso Mohamed El Sharkawy, 29 anni, a consegnarsi ai Carabinieri. È lui il pirata della strada che ieri notte a Milano, tra piazzale Maciachini e viale Jenner, ha travolto e ucciso il 28enne Vassil Facchetti senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. La vittima era in compagnia di un gruppo di amici, ed appena uscita dalla discoteca.

Fonte: Facebook

Si è consegnato spontaneamente ai Carabinieri della stazione Musocco, ovest Milano. Dopo ore di ricerche è stato lo stesso Mohamed El Sharkawy, 29 anni, a confessare: è lui il pirata della strada che ieri sera, all’angolo tra piazzale Maciachini e viale Jenner, a bordo della sua Mercedes nera Gta ha travolto e ucciso Vassil Facchetti, 28 anni, senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso.

Chi è il pirata della strada che ha investito e ucciso Vassil Facchetti

Ormai braccato dagli inquirenti, il 29enne si è presentato davanti ai militari già nelle prime ore della mattina seguente. La prima versione fornita, quella (debolissima) del furto della sua berlina, abbandonata in un campo della Bovisasca dopo l'incidente mortale di viale Jenner. La seconda, la verità: c'era lui al volante della Mercedes, lanciata a grande velocità davanti alla discoteca Alcatraz. Il giovane, nato a Catanzaro ma residente a Quarto Oggiaro, adesso si trova indagato per omicidio stradale, con l’aggravante dell'omissione di soccorso.

L'incidente fuori dalla discoteca a Milano

Vassil Facchetti, barman di Settimo Milanese, si trovava in compagnia di un gruppo di amici. Erano appena usciti dalla discoteca Alcatraz, intorno alle 4, dopo una serata di balli e divertimento post derby. In strada, all'incrocio con il semaforo di viale Jenner, attraversa dietro la comitiva, attardandosi un po'. Non si accorge che in quel momento sta sfrecciando la Mercedes nera con a bordo Mohamed El Sharkawy: viene colpito in pieno e sbalzato sull'asfalto, contro le auto posteggiate. Trasportato immediatamente all'ospedale Niguarda, muore pochi istanti dopo il suo arrivo.