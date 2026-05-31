Incidente stradale a Breno, scontro frontale tra veicoli: morte due persone

Incidente stradale a Breno (Brescia): due veicoli si sono scontrati e nell’impatto sono morte due persone.

Foto di repertorio

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio 2026. Due automobili si sono scontrate tra loro e nell'incidente sono morte due persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Le informazioni sull'accaduto sono ancora poche e frammentarie. Quello che sappiamo è che l'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 a Breno, territorio che si trova in provincia di Brescia. Più precisamente è avvenuto all'interno di una galleria della strada statale 42. Due veicoli si sono scontrati fra loro e nell'impatto hanno perso la vita due persone. Sappiamo per certo che si tratta di un uomo e di una donna.

L'uomo avrebbe avuto cinquant'anni mentre la donna ne aveva 68. Non è chiaro se fossero sullo stesso veicolo o su due diversi. Le ferite che hanno riportato erano troppo gravi e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con tre ambulanze, un'automedica e un elicottero decollato da Sondrio, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Non si conoscono i nomi delle vittime: al momento le loro generalità non sono state diffuse.

La strada Ss42 è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi alle forze dell'ordine. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno cercato di trovare elementi per poter ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco per consentire tutte le operazioni di soccorso.