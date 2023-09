La ciclista investita da un’auto a Milano è in condizioni disperate: è in coma La ciclista di 55 anni, che è stata investita a Milano da un’automobile, è in gravissime condizioni: è ricoverata all’ospedale Niguarda ed è in coma.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una donna di 55 anni è stata investita nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 settembre, da un'automobile a Milano: la 55enne, quando è stata travolta, si trovava in sella alla sua bicicletta. L'incidente si è verificato precisamente in via Ascanio Sforza, sotto il ponte che sovrasta il Naviglio Pavese, intorno alle 17.30. La ciclista stava procedendo, infatti, verso viale Famagosta.

La vittima è al momento ricoverata all'ospedale Niguarda ed è in gravissime condizioni: sarebbe infatti in coma. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale.

La dinamica dell'incidente sul Naviglio Pavese

Sono ancora pochi i dettagli relativi a questa vicenda. Sembrerebbe che sia la ciclista che il conducente dell'auto stessero procedendo verso la stessa direzione. L'automobile si trovava qualche metro più indietro rispetto alla bici. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, il veicolo – guidato da un uomo che non avrebbe riportato particolari ferite – ha urtato la 55enne subito dopo il ponte. La donna sarebbe stata trascinata per qualche metro.

Ha riportato un trauma cranico e diverse ferite alle braccia e alle gambe

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno intubato sul posto la ciclista e poi l'hanno trasferita d'urgenza al Niguarda: avrebbe riportato un trauma cranico e diverse ferite alle braccia e alle gambe. Le sue condizioni sono disperate e destano molta preoccupazione.

Nel frattempo le indagini sono state affidate agli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso. In particolare modo saranno analizzati i filmati delle telecamere di sicurezza che dovranno così stabilire cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.