Chi è Alessandro Impagnatiello, il fidanzato della 29enne scomparsa Giulia Tramontano Alessandro Impagnatiello è stato il primo a lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio, quando ha denunciato la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Il 30enne è indagato per omicidio volontario aggravato.

Alessandro Impagnatiello

È stato il primo a lanciare l'allarme, recandosi alla caserma dei Carabinieri di Senago (Milano) nel tardo pomeriggio di domenica per denunciare la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese. Alessandro Impagnatiello, 30 anni, condivide con lei l'appartamento di via Novella: ai militari racconta che Giulia non si trova più da ore. Racconta di averla vista per l'ultima volta domenica mattina, prima di uscire di casa ("dormiva"), e di non averla più ritrovata al suo ritorno. Dalla serata di mercoledì 31 maggio, Impagnatiello è indagato per omicidio volontario aggravato a piede libero con l'obbligo di comunicare dove dorme.

Chi è Alessandro Impagnatiello

Il giovane uomo, classe 1993, fa il barman in locali di lusso a Milano come l'Armani/Bamboo Bar, vista mozzafiato al settimo piano dell'omonimo hotel in Montenapoleone. Ha già un figlio di 6 anni nato da una precedente relazione: poco dopo la separazione dall'ex compagna, con cui sarebbe rimasto in buoni rapporti, il 30enne avrebbe iniziato a convivere con Giulia Tramontano, agente immobiliare di origini napoletane, nell'appartamento di via Novella a Senago, e a costruire con lei una nuova famiglia.

Giulia Tramontano

Il tradimento e la scoperta dell'amante

Il giovane, però, ha una doppia vita. Quella con Giulia, la compagna ufficiale, e quella con una donna misteriosa. Sabato sera infatti, secondo il racconto di alcuni parenti, va in scena una vera e propria resa dei conti tra Impagnatiello e la fidanzata Giulia, che ha scoperto tutto. Tutto e di più: ha saputo anche che l'amante era rimasta incinta, e che aveva poi abortito.

La 29enne, profondamente turbata, manda un messaggio a un'amica e telefona alla madre, che le raccomanda di stare tranquilla e di andare a dormire: è scossa, ma a detta della madre stessa niente può far pensare a un allontanamento volontario. Poi più nulla.

La lite con i parenti di Giulia Tramontano

Nei concitati giorni delle indagini, Impagnatiello è stato immediatamente raggiunto dalla madre e dal compagno, barricandosi dentro casa insieme a loro. Alcuni testimoni, però, raccontano anche di una furiosa lite con i famigliari di Giulia, arrivati dal paese napoletano di Sant'Antimo per seguire da vicino le ricerche.