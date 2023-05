Alessandro Impagnatiello è indagato per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano: continuano le ricerche Il barman Alessandro Impagnatiello è indagato per l’omicidio di Giulia Tramontano. I due erano fidanzati e aspettavano un figlio. Era stato il 30enne a denunciare la scomparsa della ragazza nel pomeriggio di domenica 28 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano

Alessandro Impagnatiello è indagato per omicidio volontario aggravato della sua fidanzata Giulia Tramontano. Il 30enne è stato iscritto nel registro degli indagati dopo l'arrivo dei carabinieri Ris all'appartamento al primo piano di una palazzina di via Novella a Senago, a nord di Milano, che condivide con la 29enne originaria di Napoli. Al momento Impagnatiello è a piede libero ed è tornato a casa a prendere gli effetti personali. Non è stato portato in caserma, ma dovrà comunicare dove dorme. Il 30enne è indagato anche per soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.

Alessandro Impagnatiello rientra in casa a prendere gli effetti personali (foto di Fanpage.it)

La ragazza non è stata ancora trovata. Nell'abitazione è stato recuperato un suo capo d'abbigliamento che sarà utilizzato per le ricerche molecolari nel parco delle Groane.

La denuncia della scomparsa

Alessandro Impagnatiello

Era stato proprio Impagnatiello a denunciare la scomparsa della fidanzata. Il barman 30enne che degli alberghi di lusso di Milano, dal Four Seasons all'Armani Hotel, aveva raccontato ai carabinieri di essere andato a lavorare domenica mattina, 28 maggio, lasciando Tramontano che dormiva nel letto.

Rientrato quello stesso pomeriggio, non l'avrebbe più ritrovata e a quel punto aveva deciso di sporgere denuncia. Secondo lui, la ragazza era uscita di casa senza il portafoglio, ma con il bancomat, il passaporto e 500 euro in contanti.

Giulia Tramontano

La madre di lei, che vive a Sant'Antimo in provincia di Napoli, si era subito preoccupata. Le due erano solite sentirsi al telefono ogni domenica mattina, ma quel giorno il cellulare della 29enne risultava spento.

La scoperta della relazione con un'altra donna

La famiglia della ragazza ha sempre respinto l'ipotesi di un allontanamento volontario. Tramontano non ne avrebbe avuto motivo, inoltre era incinta al settimo mese e non avrebbe fatto nulla per mettere in pericolo la vita del bambino.

Quando la famiglia è arrivata a Senago dopo la scomparsa della 29enne, sarebbe nata una discussione animata con Impagnatiello. La ragazza, infatti, aveva da poco scoperto che il 30enne aveva una relazione con un'altra donna e che anche lei era rimasta incinta, anche se ha deciso di interrompere la gravidanza.

Sarebbe stato questo il motivo del turbamento che la 29enne aveva confessato nel suo ultimo messaggio inviato a un'amica sabato sera. Proprio in quelle ore, secondo gli inquirenti, Impagnatiello potrebbe averla uccisa.