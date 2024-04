video suggerito

Processo Impagnatiello, il carabiniere che cercava Tramontano: "Era tranquillo quando ha dato il cellulare" Questa mattina, giovedì 11 aprile, si sta tenendo la nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello. Il primo a parlare è il capitano dei carabinieri, all'inizio incaricato della ricerca di Giulia Tramontano, che poi si scoprirà essere stata uccisa dal 30enne.

A cura di Enrico Spaccini

È iniziata intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 11 aprile, la nuova udienza del processo che vede Alessandro Impagnatiello imputato dell'omicidio di Giulia Tramontano. Il primo a prendere parola è il capitano Gianluca Belotti, comandante del Nucleo investigativo di Milano. Il militare ripercorre le fasi in cui è stato chiamato a indagare sulla scomparsa della 29enne, denunciata il 28 maggio 2023, che poi si scoprirà essere stata uccisa proprio dal barman 30enne dal quale aspettava un figlio.

"Siamo stati attivati il 31 maggio 2023, incaricati dell’estrazione forense dell’iPhone 14 di Impagnatiello, che ce lo consegna alle 11:40 di quel giorno. Estraiamo contenuto in alcune ore e al termine il nostro software genera un report di analisi, categorizzando tutte le componenti del telefono. Quel giorno quello che conoscevamo della vicenda era ancora fermo alla ricerca di Giulia. Impagnatiello era venuto da noi in ufficio e si era mostrato disponibile a darci pin e password. Le operazioni iniziano alle 12 del 31. Quella mattina erano stati eseguiti, prima di noi, da parte della Scientifica i rilievi sulla macchina di Impagnatiello".

Le ricerche sul web di Impagnatiello

"Anche in base all'esperienza maturata negli anni, decido di incanalare su due direzioni: quello che Impagnatiello aveva cercato in rete e le chat tra Impagnatiello e Tramontano. Procediamo quindi su questi due fronti. Come lasso temporale per le ricerche in rete inizialmente di concentrarci dal giorno della scomparsa fino a quella mattina. Invece nelle chat scaliamo fino all’inizio di maggio".

Dalla cronologia web erano emerse queste ricerche: ceramica bruciata (27 maggio), ragazza ritrovata dopo 23 anni (29 maggio), Fanpage.it Giulia Tramontano (29 maggio), trovare i miei iPad, scomparsa allontanamento volontario, Alberto Stasi Bollate (26 maggio). "Evidenziamo questo interesse a una vicenda giudiziaria che ci aveva messo in allarme", continua il capitano Belotti. Poi ancora: WhatsApp web come uscire, e-mail orario programmato e tabacchino via Cavour Senago (30 maggio).

Le ricerche cambiano di tono a partire dalla mattina del 31 maggio: rimuovere macchie di sangue, rimuovere macchie erba, rimuovere macchie candeggina. "Queste ricerche una mezz’ora prima che consegnasse il cellulare", sottolinea Belotti ricordando come "Impagnatiello era molto disponibile, si è mostrato assolutamente freddo, non agitato, collaborativo".

Tra le 18 e le 19 di quel 31 maggio i carabinieri notificano a Impagnatiello l'avviso di garanzia. "Anche in quel momento, quando i colleghi gli hanno chiesto se era consapevole, ha detto solo ‘si'. Solo alle 21", ricorda il capitano, "quando è stato avvisato che sarebbe stato accompagnato a casa a prendere le sue cose e l’abbiamo congedato, ha cominciato a vacillare, capendo probabilmente che sapevamo tutto".

La chat con Giulia Tramontano fino al 27 maggio 2023

Dagli esami sul cellulare di Impagnatiello è emerso come il numero di Tramontano era memorizzato come "Baby", mentre lui come "Alessandro". Il 9 maggio, alle 18:32, la 29enne scrive: "spiegami di chi è questo coso, è un rossetto, ora sono proprio curiosa". Lui risponde: "io che ne so", ma Tramontano incalza: "chi è entrato in macchina, mio non è". "nessuno, Giulia", dice Impagnatiello senza convincere la ragazza che ribatte: "le cose non compaiono dal nulla, non può crescere un rossetto in macchina".

La discussione sul rossetto poi continua: "certo che è salito qualcuno, perché la cassa di bottiglie era nel baule, mentre quando l’ho usata io erano lato passeggero; quindi qualcuno è salito. deficiente non sono". Ma Impagnatiello si difende: "non ho alcuna risposta da dover dare, non è salito un cazzo di nessuno". Risposta che non convince la ragazza che decide di porre fine alla discussione: "è stato un piacere, Ale" per poi finire con "ora mi spieghi e poi mi vedi col binocolo".

Il giorno seguente, il 10 maggio, Impagnatiello prova a riprendere la conversazione: "Amore ti prego, non ti ho fatto nulla", ma Tramontano chiude: "ognuno per la propria strada" nonostante lui provi a parlare ancora: "Ei tutto ok? Mi vuoi parlare? E dai Giulia però non mi ignorare in questa maniera".

Nell'udienza vengono poi presi in esame i messaggi del 25 maggio:

Giulia Tramontano: "accetta la mia decisione e chiudiamo, non voglio altre discussioni, ansie e rabbia continua. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità"

Alessandro Impagnatiello: "e vuoi ritrovare la tranquillità mettendomi da parte? Vabbè, ti lascio in pace"

G.T.: "si, non voglio più sapere che sei il mio compagno, così da non aspettarmi niente. Condivideremo la casa fino al necessario"

A.I.: "ma davvero prima ancora che nasca il bambino tu vuoi già dividerci? Ma che madre sei?"

G.T.: "a me lo chiedi?"

A.T.:"ma ti sembra normale parlare così con un bambino in pancia?"

G.T.: "non mi sembra normale invece far arrivare una persona a questo limite. Sempre tutto un’eterna lotta, io non voglio più combattere e vivere una vita insoddisfatta al fianco della persona sbagliata. Non ho fiducia in te e non ne avrò mai"

La ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela, poi scoperta da Tramontano, entra a essere protagonista nelle conversazioni tra i due a partire dal 27 maggio. Giorno nel quale le due si erano incontrate per discutere del barman e delle bugie che aveva raccontato a entrambe negli ultimi mesi. Alle 15:12 lui scrive: "vogliamo parlare insieme? Va bene", e lei risponde: "di sicuro lo faremo. Ah certo non potevi perderti la grigliata, non eri lì eri con A. saluta Thiago, lo vedrai col binocolo. il labello era di A. eri a spassartela, sei un cane". Alle 16:20 Impagnatiello: "possiamo parlarne a casa prima? E poi fai ciò che vuoi. Io sto finendo, non creiamo casini sul luogo di lavoro", e Tramontano: "sono in metro, ti avviso non ti muovere da là". "Juliet, prima ne parliamo noi due", continua il 30enne e lei risponde alle 17:26: "non decidi nulla. wow, sono curiosa di cosa ti inventerai ora. Hai fallito nella vita, due figli con due madri diverse, spero che tu anneghi nella merda che ti sei creato da solo. Sto tornando a casa, fatti trovare".

I messaggi del 28 maggio 2023

Fino alle 00:21 non ci sono più messaggi, fino a quando Impagnatiello scrive: "ehi, dove sei?". Poi ancora alle 7 del mattino del 28 maggio: "io sto attaccando, faccio colazione, riposati tu" e alle 10:30: "sei ancora a letto?". Più tardi il 30enne continua a mandare messaggi al telefono di Tramontano: "Ciao, prima in casa continuavo a guardare la nostra foto di Ibiza che abbiamo fatto il quadro. So che non sono stato un buon fidanzato negli ultimi mesi. A te che sei stata la prima e unica ragazza a cui ho presentato il figlio che ho con V. Mi hai fatto esplodere il cuore, non volevo spezzare il tuo. Hai ragione, dicci solo che stai bene".

Altri messaggi risalgono alle 19:07 del 29 maggio 2023. Il giorno precedente Impagnatiello si era presentato alla caserma dei carabinieri di Senago per denunciare la scomparsa della 29enne che, diceva, sarebbe avvenuta la sera precedente: "Dicci solo che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto", scrive Impagnatiello, "Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, mia mamma piange, fallo per E. (suo figlio, ndr)".

Articolo in aggiornamento