È stato il fidanzato a denunciare la scomparsa di Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi: “Ha con sé i documenti” Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni al settimo mese di gravidanza scomparsa da Senago, in provincia di Milano, sabato 27 maggio, avrebbe con sé i suoi documenti. Per questo la si cerca anche negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.

A cura di Giorgia Venturini

Continuando le ricerche di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni al settimo mese di gravidanza scomparsa da Senago, in provincia di Milano, sabato 27 maggio. A dare l'allarme è stato il compagno che ha spiegato ai carabinieri di essere uscito di casa, poi quando è rientrato la ragazza non c'era più.

Da fonti Fanpage.it, si indaga per allontanamento volontario: la ragazza è in possesso dei suoi documenti, quali non è ancora chiaro. Per questo i controlli si sono estesi anche nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Potrebbe essere ovunque e per questo la sia cerca sia per tutta la Lombardia e oltre i confini regionali.

La ragazza avrebbe litigato con il fidanzato

Secondo quanto riferito dal cugino della ragazza scomparsa a Fanpage.it, la 29enne sarebbe stata scossa perché avrebbe scoperto un tradimento. Avrebbe raccontato in un messaggio all'amica di aver litigato con il compagno e per questo era turbata. Poi il silenzio.

Leggi anche Crollo al Cimitero di Poggioreale, dopo 7 mesi si recuperano altre bare

Avrebbe poi mandato un ultimo messaggio alla madre raccontandole quanto era accaduto. All'amica aveva detto che era turbata ma che sarebbe andata a dormire. E ancora il silenzio. A dare l'allarme della scomparsa è stato il compagno non avendola trovata a casa una volta che è rientrato. Subito la famiglia che vive a Napoli è partita per Senago. La sorella precisa che Chiara è una ragazza "tranquilla, non avrebbe mai accettato un passaggio da sconosciuti".

Nessuno quella sera l'ha vista uscire di casa, quindi nessuno sa come è vestita. Le informazioni che sanno sulla 29enne è che è alta 1,68 cm, pesa 68 kg, ha i capelli chiari e lunghi. E, come detto, è in evidente stato di gravidanza. Chiunque la vedesse non deve far altro che chiamare i carabinieri.