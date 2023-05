Scomparsa da sabato la 29enne Giulia Tramontano: è incinta di 7 mesi Si cerca da sabato 27 maggio Giulia Tramontano, agente immobiliare di 29 anni incinta al settimo mese: a denunciare la sua scomparsa è stato il compagno. “Aveva scoperto di un’amante del fidanzato, era molto scossa”. Indagano i carabinieri.

Giulia Tramontano

Si cerca disperatamente Giulia Tramontano, scomparsa sabato 27 maggio da Senago (Milano): la donna, 29 anni, è incinta al settimo mese, e uscendo avrebbe portato con sé soldi e passaporto. I familiari, però, sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario. "Aveva litigato con il compagno, era disperata".

La lite con il fidanzato: "Era molto scossa"

Giulia, originaria della provincia di Napoli, vive da 5 anni a Senago con il fidanzato e fa l'agente immobiliare.

"La madre l'ha sentita l'ultima volta intorno alle 21.50 di sabato sera. Giulia era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato: l'aveva anche chiamata l'altra donna al telefono", racconta a Fanpage.it il cugino Vincenzo. "La madre l'ha rassicurata, le ha consigliato di tornare giù a Napoli per qualche giorno, di farsi intanto una bella dormita. Lei sembrava essersi calmata, ma il giorno dopo è sparita".

"Non sappiamo come possa essere vestita. È una ragazza molto tranquilla e non avrebbe sicuramente accettato passaggi da sconosciuti. Il cellulare risulta spento", sono state invece le parole della sorella Chiara. Che insieme alla famiglia, partita per Milano pochi giorni fa, fornisce le indicazioni per ritrovare Giulia: capelli chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un tatuaggio sul braccio sinistro.

Indagano i carabinieri

La giovane donna è ormai scomparsa da due giorni: l‘ultimo contatto con la famiglia risale infatti alla sera di sabato, e da allora nessuno ha più notizie. Il compagno ha spiegato nella sua denuncia che la sparizione potrebbe però risalire a domenica, tra le 7 del mattino e le 17. Al momento le ricerche degli investigatori non hanno dato frutto, ma cresce l'allarme tra amici e parenti: la donna non si è mai allontanata prima, e non risultano problemi nel suo passato.

"Giulia è molto legata alla madre, si raccontano tutto e si sentono di continuo", conclude il cugino. "Questo allontanamento è davvero strano, non potrebbe averlo fatto senza mettersi in contatto con la mamma. Non può aver deciso di andarsene così". Le indagini della sua scomparsa, adesso, sono affidate ai carabinieri.