Chi è Giulia Tramontano e come riconoscerla: foto e descrizione della 29enne scomparsa incinta Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni, è scomparsa da sabato sera: ha un evidente tatuaggio sul braccio sinistro ed è incinta di sette mesi.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla notte tra sabato e domenica si cerca Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta del settimo mese di cui non si hanno più sue notizie da giorni. Cosa sia successo e dove sia, lo stanno cercando di capire amici, parenti, volontari e forze dell'ordine. Di quella sera si sa poco: stando a fonti di Fanpage.it, l'ultimo contatto con la famiglia è stato la sera di sabato quando Giulia avrebbe raccontato alla madre di aver scoperto un presunto tradimento da parte del fidanzato. Versione però mai confermata dall'uomo ai carabinieri.

L'ultimo messaggio di Giulia a un'amica

Sono le 21 quando la ragazza scrive un messaggio all'amica in cui le spiega di essere molto turbata perché aveva appena discusso con il compagno: le dice che però sarebbe andata a dormire. Stando a quanto spiegato dall'uomo ai militari, quando però il compagno rientra in casa Giulia non c'era: così ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine. Da allora la si cerca ovunque: sia nell'hinterland milanese che nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Giulia infatti dovrebbe avere con sé i documenti, ma nessun bagaglio. Come fare quindi a riconoscere la ragazza?

Come riconoscere Giulia Tramontano

A specificare come riconoscere Giulia è la sorella Chiara sui social: "Abbiamo ricevuto tante segnalazioni di una ragazza bionda forse incinta. Giulia aveva questo pancione un mese fa, ora è anche più grande. Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente, non è Giulia". La sorella poi spiega che Giulia ha un evidente tatuaggio sul braccio sinistro che potrebbe essere un segno distintivo. La sorella poi aggiunge: "Non abbiamo idea di dove possa essere. Non c’erano mai stati episodi strani né allontanamenti. È una ragazza solare e senza problemi".