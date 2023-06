Trovato il corpo di Giulia Tramontano: il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato l’omicidio Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa nella notte tra sabato e domenica 28 maggio. Il suo compagno, Alessandro Imapagnatiello ha confessato il femminicidio della giovane in stato di gravidanza: aveva scoperto che anche l’amante del ragazzo era incinta.

A cura di Enrico Spaccini

È stato trovato il corpo di Giulia Tramontano. Il suo fidanzato Alessandro Impagnatiello che da ieri pomeriggio era indagato per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, ha confessato ed è stato tratto in arresto. La Procura, però, non esclude il coinvolgimento di una terza persona in questa storia, dal ruolo ancora da definire. È stato lo stesso giovane ad aver dato indicazioni su dove trovare il corpo, in un'area verde di Senago. Impagnatiello ha raccontato la verità di fronte al pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l'aggiunto Letizia Mannella, messo alle strette dalle tracce trovate al luminol nella sua Volkswagen, probabilmente sangue, che avrebbero portato gli inquirenti a contestargli l'omicidio della fidanzata incinta.

L'incontro di sabato

Per gli investigatori, non è da escludere la presenza di un fiancheggiatore. Potrebbe trattarsi di una terza persona che avrebbe potuto aiutare nel trasportare il corpo della vittima fuori dalla casa. Cosa che spiegherebbe le tracce trovate nell'auto.

Tramontano qualche ora prima della scomparsa aveva incontrato l'amante di Impagnatiello. Un'altra ragazza con cui il 30enne aveva una relazione di cui, almeno fino ad aprile, la 29enne era all'oscuro. Dopo quella discussione, Tramontano sarebbe tornata nella propria abitazione da dove ha mandato messaggi a un'amica, dicendo di essere "turbata", e alla madre, chiedendole di non preoccuparsi per lei. Ora rimane il dubbio che quei messaggi siano stati inviati dell'uomo, sarà ora l'autopsia a stabilire l'orario della morte.

Le ricerche e il depistaggio di Impagnatiello

Stando alla denuncia presentata proprio da Impagnatiello intorno alle 18 di domenica, la ragazza sarebbe scomparsa mentre lui era al lavoro. Ai carabinieri aveva spiegato di essere uscito di casa intorno alle 7 per andare al lavoro e di essersi accorto della sua assenza solo alle 17, quando è rientrato. Da casa, inoltre, mancavano il passaporto di Tramontano, una borsa e 400 euro in contanti. Un vero e proprio depistaggio alla luce del ritrovamento del corpo.