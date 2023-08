Quali sono gli effetti del bromadiolone, il topicida trovato nel corpo di Giulia Tramontano “Gli effetti sull’uomo della somministrazione prolungata di veleno per topi possono essere devastanti. Si può morire di emorragia anche per una semplice botta”, spiega Carlo Locatelli, direttore Centro Antiveleni ICS Maugeri (Pavia), dopo il ritrovamento del bromadiolone nel corpo di Giulia Tramontano. “Ma non provoca sintomi visibili come fiacchezza o sonnolenza. Non ci si accorge”

Intervista a Dott. Carlo Locatelli Responsabile Centro Antiveleni ICS Maugeri, Pavia

(Con Ilaria Quattrone)

Bromadiolone, trovato nel sangue e nei capelli di Giulia Tramontano. Ma anche in tessuti e capelli fetali del piccolo che da 7 mesi portava in grembo, Thiago. Un principio attivo tipico del veleno per topi che, secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti sulla base dei risultati dell'autopsia, ha registrato addirittura un incremento nell’ultimo mese e mezzo prima dell’omicidio.

Lo stesso veleno per topi ritrovato nello zainetto del compagno Alessandro Impagnatiello, e nella credenza dell'appartamento che i due condividevano in via Novella a Senago (Milano). Quello in cui, la sera del 27 maggio scorso, il barman 30enne ha finito la fidanzata Giulia con 37 coltellate, lasciandola morire dissanguata sul pavimento.

Dottor Locatelli, cos'è il bromadiolone? Che tipo di sostanza è?

Si tratta di un famoso topicida, famoso in tutto il mondo e facilissimo da trovare, che ha un'azione anticoagulante dalla durata molto prolungata. Nel topo questo effetto dura parecchi giorni, fino a portarlo alla morte. Perché dia un effetto nell'uomo, però, è necessario che venga somministrato in grandi quantità: non basta la singola pastiglia, calibrata per fare effetto sul roditore che, ovviamente, pesa poco.

Che effetto fa questo veleno sull'uomo, se ingerito in grandi quantità? Può veramente uccidere una persona?

Gli effetti di questa molecola sulla coagulazione sono devastanti. Il sangue, in questo caso, si scoagula e si muore per emorragia: può essere interna o avvenire dopo una semplice, piccola botta contro lo spigolo di un mobile di casa. E l'effetto del veleno non può essere fermato in tempi rapidi, a meno che non si usi un antidoto.

Può provocare danni o morte anche l'assunzione di piccole dosi, ma prolungate nel tempo? Cosa succede al corpo umano?

Succede che,appunto, la persona in questione è scoagulata. E quindi a elevato rischio di emorragie davanti a traumi, botte o problemi qualunque, che di conseguenza possono essere letali.

È possibile non accorgersi di assumere questa sostanza?

Si. Questi prodotti sono miscelati a sostanze inodori e insapori, studiati proprio per ingannare il topo e spingerlo a ingerire l'esca. Non hanno sapore, odore particolare. Nell'uomo non provocano sintomi visibili come bruciori, dolori né nessun effetto nell'immediato che possa far scattare l'allarme. Per questo vengono spesso utilizzati a scopo criminoso.

Non può causare anche stordimento?

La somministrazione del bromadiolone provoca solamente scoagulazione del sangue. Non causa stordimento, intorpidimento, sonnolenza, rallentamento o fiacchezza. Non c'è anemia. In questi casi, si muore di emorragia.

È possibile che, durante le visite per la gravidanza, nessuno si sia reso conto della presenza di veleno per topi? Non è possibile insomma riscontrarne la presenza anche solo attraverso gli esami del sangue?

Non se non si predispone una apposita valutazione, ovvero un test della coagulazione. E in una gravidanza senza problematiche, di solito, non c'è alcun motivo di farlo.

L'aborto può essere un effetto collaterale?

Il bromadiolone non è un abortivo vero e proprio. Però sì, in caso di somministrazione sulla madre può esserci sofferenza fetale o, anche in questo caso, morte per emorragia del feto.