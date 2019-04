Inizio di settimana complicato da un punto di vista metereologico per quasi tutta Italia: piogge e temperature in ribasso in molte zone del Paese e un clima diverso da quanto ci si potrebbe attendere in piena primavera. Le previsioni meteo del servizio dell’aeronautica militare per la giornata di lunedì 29 aprile parlano di nubi al mattino su Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con rovesci e temporali, ma anche nevicate sopra i 1200 metri. Miglioramento graduale è previsto nel pomeriggio e in serata. Per il resto del Settentrione poche nuvole e miglioramento nel pomeriggio.

Al Centro e in Sardegna si attendono addensamenti consistenti su gran parte del settore, con precipitazioni – seppur deboli – sparse un po’ ovunque. Non mancheranno temporali sulle regioni adriatiche. Anche in questo caso, per la serata è previsto un miglioramento soprattutto sulle aree tirreniche e sull’Umbria, ma anche su parte di Toscana e Lazio. Meglio va in Sardegna, dove è previsto cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Passando poi al Sud e alla Sicilia, si prevedono nubi compatte su Molise, Campania, parte della Puglia e anche su Basilicata e Calabria, sul versante tirrenico. Prevista anche qualche pioggia, con una riduzione dei fenomeni in serata. Nelle restanti aree del Sud cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche addensamento che potrebbe riguardare, soprattutto nel pomeriggio, la zona tirrenica della Sicilia.

Le temperature: si abbassano le minime

In alcune zone del Paese sono previste temperature minime in calo, soprattutto al Centro-Nord e sulla Puglia. Per le altre zone dell’Italia non ci si attendono sostanziali variazioni. In aumento, invece, le massime sulla catena alpina e prealpina centroccidentale, oltre che sul triveneto. Nessuna importante variazione è attesa sulle pianure del Nord, in Sardegna e in Calabria, mentre la diminuzione riguarda quasi tutto il resto del Paese. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli dai quadranti settentrionali al Centro-Nord, moderati sulla Sardegna.