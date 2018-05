Ennesimo episodio di violenza a Londra. Nella notte tra sabato e domenica un giovane è stato pugnalato a morte a Mitcham, un sobborgo nell'area sud-ovest della capitale britannica. Secondo quanto riportano i media locali, la polizia è stata chiamata nel cuore della notte, alle 3:30 ora locale (le 4:30 in Italia), all'incrocio tra Upper Green East e Montrose Gardens. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane con ferite multiple da arma da taglio. I paramedici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma tutto è stato inutile. Il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ha rilasciato una foto della vittima nella serata di domenica: si tratta di un giovane di ventotto anni originario dello Sri Lanka e senza fissa dimora. Si chiamava Arunesh Thangarajah.

Arrestato un sospetto – Da quanto si apprende, un uomo di quarantaquattro anni è stato già arrestato con l'accusa di omicidio ed è attualmente detenuto in una stazione di polizia del sud di Londra. Il sindaco londinese Sadiq Khan ha dichiarato di essere in contatto con la Metropolitan Police per le indagini e ha promesso di fare “tutto il possibile per consegnare il colpevole alla giustizia”. Dall’inizio del 2018 ci sono stati oltre sessanta omicidi a Londra, gran parte dei quali tramite accoltellamento (i coltelli usati per uccidere hanno anche spinto Trump a commentare le notizie che arrivano dal Regno Unito). Questo di Arunesh Thangarajah sarebbe il sessantacinquesimo dell’anno. Quest’ultimo caso di violenza segue la morte di un ventiquattrenne ucciso a coltellate venerdì scorso a Barking, nella parte est di Londra. Qualche settimana fa il sindaco di Londra aveva assicurato che si sta facendo il possibile per arginare il problema e che la polizia metropolitana ha istituito una nuova task force per crimini violenti e sta usando risorse addizionali del municipio per togliere le armi dalle strade.