Continue aggressioni, raid di gang criminali e infine omicidi, ben 60 dall'inizio dell'anno. Così la capitale inglese Londra si è ritrovata alle prese con una escalation di violenza mai vista in precedenza che sta allarmando la popolazione e le istituzioni locali. L'ultima vittima, come tante altre nei mesi scorsi, è un ragazzo di appena 17 anni, ucciso domenica con un colpo di pistola nel quartiere di Southwark, nella zona centrale della città. Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo una telefonata che segnalava gli spari e hanno trovato la vittima in strada. Per lui non c’era più nulla da fare. Poche ore più tardi due ragazzini di 15 e 12 anni sono stati feriti a coltellate a Harrow, nella zona nord-ovest, in circostanze non ancora chiarite.

Proprio i coltelli sono stati i protagonisti di almeno la metà degli omicidi avvenuti a Londra, come riporta la Bbc, tanto da richiamare l'attenzione di Trump che ha commentato: “Non hanno armi, ma hanno i coltelli”. L'Uscita del Presidente statunitense alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, ovviamente non è piaciuta ai britannici anche perché Trump è andato anche oltre, definendo uno degli ospedali della metropoli una "zona di guerra" e proponendo il legittimo uso delle armi in modo che i cittadini possano difendersi.

"Il tasso di omicidio degli Stati Uniti è oltre 5 volte più di quello del Regno Unito. Non c'è una persona in tutto il mondo (con la possibile eccezione del Presidente degli Stati Uniti, e probabilmente sta mentendo) che crede che il modo per ridurre il nostro tasso di omicidio sia quello di rendere più facile ottenere le armi" hanno replicato da Londra. "Il crimine violento sta aumentando nel Regno Unito" ha ammesso il sindaco di Londra Sadiq Khan, assicurando però che si sta facendo tutto per arginare il problema. "La polizia metropolitana ha istituito una nuova task force per crimini violenti e sta usando risorse addizionali del municipio per colpire i criminali violenti e togliere le armi dalle nostre strade" ha spiegato il primo cittadino londinese.