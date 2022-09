Morte Regina Elisabetta, migliaia di sudditi in fila per l’ultimo omaggio. Lunedì i funerali

Migliaia di sudditi in fila a Londra per rendere omaggio alla regina Elisabetta II in cui feretro è esposto a Westminster Hall. Mattarella telefona a Re Carlo. Lunedì le esequie di Stato: tra i partecipanti anche Macron "Il legame fra la Francia e il Regno Unito è indistruttibile", ha sottolineato l'inquilino dell'Eliseo, mentre saranno esclusi dagli inviti paesi come Russia, Bielorussia e Birmania.

