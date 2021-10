Elezioni comunali 2021, i risultati definitivi a Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Meloni sfida Letta: “Andiamo al voto subito”

Durante la conferenza stampa con Enrico Michetti a Roma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni rivendica il risultato del suo partito, al netto di una generale sconfitta del centrodestra: "Mi pare che non si possa dire che FdI in queste elezioni amministrative non abbia fatto la sua parte, non sia cresciuta. Stiamo parlando di un'ottima affermazione che intendo rivendicare".

"Vedo un centrosinistra compatto e un centrodestra che a volte va un po' più in ordine sparso, invece adesso bisognerà serrare i ranghi ancora di più perché il conflitto ora si polarizza", ha detto, parlando dei ballottaggi, in particolare di quello nella Capitale, il 17 e 18 ottobre, annunciando che oggi sentirà sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi, per chiedergli di confermare l'impegno da parte di tutti.