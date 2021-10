Elezioni amministrative 2021, affluenza sotto il 60%: il dato definitivo in calo rispetto al 2016 Gli ultimi dati sull’affluenza alle elezioni comunali 2021 confermano il calo già registrato ieri rispetto al 2016. Cinque anni fa, infatti, il 61,5% degli italiani si era recato alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i Consigli comunali. Quest’anno, il dato delle ore 15, orario di chiusura dei seggi, si colloca al di sotto del 60%.

A cura di Giuseppe Pastore

Si conferma in calo il dato generale di affluenza alle elezioni comunali 2021 rispetto a quelle di cinque anni fa. Alle 15 di oggi, orario di chiusura dei seggi, ad essersi recato alle urne è stato il 56,9% degli aventi diritto al voto contro il 61,5% del 2016. Già nella giornata di ieri i numeri non sono stati incoraggianti: alle 23, infatti, solo il 41,6% degli italiani è andato a votare. Rispetto alle elezioni amministrative di cinque anni fa, tuttavia, questa volta i seggi sono rimasti aperti per tutta la giornata di domenica 3 ottobre e fino alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre. Si tratta, inoltre, di elezioni che si sono svolte in un periodo dell'anno diverso perché a causa della pandemia, come accaduto per le Regionali del 2020, il voto è slittato in autunno. Il calo si registra anche nelle grandi città chiamate al voto del 3 e 4 ottobre il cui dato sull'affluenza è in fase di elaborazione.

L'affluenza alle comunali nelle grandi città

Nella giornata di ieri a Roma i cittadini che si sono recati alle urne sono stati il 12% a metà giornata e il 36,8% alle 23, orario di chiusura delle urne. Per le elezioni amministrative di Milano alle 23 di ieri, invece, l'affluenza si è arrestata al 37,7% degli aventi diritto. Una percentuale vicina a quella di Torino in cui fino a ieri sera sono stati il 36,5% i cittadini che si sono recati al seggio, mentre oggi sono stati il 48% contro il 57,1% delle elezioni del 2016. Tra le grandi città, l'affluenza più bassa si è registrata a Bologna dove alle 23 di ieri aveva votato il 35,1% degli elettori. Anche a Napoli ha preoccupato il dato dell'affluenza che ieri era del 37,7%, mentre oggi è arrivato al 47,19% contro il 54,12% del 2016.