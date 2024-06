Elezioni Francia 2024 in diretta, l’affluenza e i risultati al voto del 30 giugno

Oggi, 30 giugno, quasi 50 milioni di cittadini francesi sono chiamati alle urne per rinnovare l’Assemblea nazionale, dopo che Emmanuel Macron ha deciso di indire nuove elezioni a seguito degli scarsi risultati ottenuti dal suo partito alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno e al boom registrato per Rassemblement national, il partito di estrema destra Marine Le Pen. Il secondo turno si terrà il 7 luglio.

Avanti secondo gli ultimi sondaggi c’è il Rassemblement national, seguito dal Nuovo fronte popolare, coalizione tra partiti di sinistra che si è formata per queste elezioni. Il partito centrista di Macron, Renaissance, sarebbe solo terzo. Anche se permane l'incertezza per il raggiungimento della maggioranza assoluta per la formazione guidata da Marine Le Pen. Se il partito di estrema destra dovesse ottenere i 289 seggi, imporrà al presidente Emmanuel Macron una coabitazione di governo – situazione che si è già verificata in passato – con Jordan Bardella come primo ministro. Ma se nessuno dei tre blocchi in corsa dovesse centrare l'obiettivo, si aprirebbe uno scenario difficile per il capo dello Stato, che si ritroverebbe un'Assemblea nazionale frammentata, con il forte rischio di un Paese ingovernabile.

In Francia si vota con un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno. Viene eletto un solo candidato per ognuna delle circoscrizioni che sono 577 come i deputati. Per essere eletti al primo turno si deve raggiungere la maggioranza assoluta e un numero totale di voti pari almeno al 25% degli elettori registrati. Qualsiasi candidato che abbia ottenuto più del 12,5 per cento dei voti può passare al secondo turno.